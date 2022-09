M Food, jeden z głównych graczy na rynku obrotu miodem i produktami pszczelimi w Europie, opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2022 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w tym czasie wyniosły 96,1 mln zł w porównaniu do 84,7 mln zł w analogicznym okresie 2021 r., co oznacza wzrost o ponad 13%.

Grupa M Food opublikowała wyniki za I pół. 2022. / fot. unsplash

W I półroczu 2022 r. Grupa podwoiła swoją zyskowność, zarówno na poziomie zysku operacyjnego, jak i zysku netto. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 4,2 mln zł, co oznacza, że był on o blisko 91% wyższy niż w I pół. 2021 r. (2,2 mln zł). Zysk operacyjny był zaś o blisko 104% wyższy i wyniósł 5,7 mln zł w porównaniu do 2,8 mln zł w I pół. 2021 r.

Grupa M Food: 41,8 mln przychodów w III kw. 2022 r.

W samym II kw. 2022 r. Grupa M Food wypracowała przychody w wysokości 41,8 mln zł (blisko 37 mln zł w II kw. 2021 r.), ok. 1,4 mln zł zysku netto (0,1 mln zł rok wcześniej) oraz 2,2 mln zł operacyjnego (ok. 0,7 mln zł w II kw. 2021 r.).

M Food pracuje nad nową strategią rozwoju na lata 2022-2025. Będzie ona zakładała znaczny wzrost potencjału operacyjnego oraz budowę silnej Grupy Kapitałowej, która ma szansę stać się jednym z najbardziej innowacyjnych podmiotów w tym sektorze na świecie.

Wypracowaliśmy rekordowe wyniki finansowe, zarówno w II kwartale, jak i w całym I półroczu 2022 r. Dynamicznie zwiększyliśmy nasze przychody oraz podwoiliśmy zyskowność w I półroczu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników i z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące, ponieważ wchodzimy w najbardziej intensywny dla naszej branży okres. Historycznie, największe przychody i zyski wypracowywaliśmy w ostatnich miesiącach roku kalendarzowego – powiedział Jerzy Gądek, prezes zarządu M Food S.A.

Grupa M Food: Przychody o ponad 13% wyższe niż w I półroczu 2021 r.

W I pół. 2022 r. Grupa M Food wypracowała rekordowe wyniki finansowe, podwajając swoją zyskowność względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody były o ponad 13% wyższe niż w I półroczu 2021 r., natomiast zysk netto był o blisko 91% wyższy i wyniósł 4,2 mln zł. Zysk operacyjny osiągnął wartość 5,7 mln zł, co oznacza, że był wyższy o blisko 104% od wypracowanego w I pół. 2021 r.

Patrząc na te wyniki należy mieć na uwadze, że działalność Grupy Kapitałowej M FOOD cechuje się sezonowością, ponieważ największe zapotrzebowanie klientów na miód Grupa notuje w drugiej połowie roku. Oznacza to, że znaczącą część przychodów ze sprzedaży oraz zysków z działalności operacyjnej Grupa rozpoznaje w ostatnich miesiącach roku kalendarzowego

