M Food robi przegląd opcji strategicznych. Zmieni model działalności?

Zarząd M Food z siedzibą w Łodzi poinformował, że po analizie wyników osiągniętych w roku 2020, mając na uwadze aktualną kapitalizację w stosunku do wartości księgowej i osiąganych wyników finansowych, oraz mając na uwadze interes spółki i interes akcjonariuszy, podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności, z uwzględnieniem konieczności uzyskania odpowiedniej wyceny akcji spółki w stosunku do wartości jej majątku i osiąganych wyników finansowych.

Proces przeglądu opcji strategicznych ma na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego działania firmy.

- W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta będzie oceniał wszelkie możliwe scenariusze prowadzenia dalszej działalności Emitenta, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, (1) kontynuowanie aktualnej działalności z uwzględnieniem możliwości zwiększenia rozmiaru tej działalności, (2) rozszerzenie przedmiotu prowadzonej aktualnie działalności lub (3) zmianę przedmiotu prowadzonej aktualnie działalności – poinformowała spółka.

Zarząd podkreśla jednak, że nie zapadły na razie jakiekolwiek strategiczne decyzje dotyczące przyszłości emitenta. Nie ma też pewności, czy i kiedy, w efekcie prowadzonego obecnie przeglądu opcji strategicznych, podjęte zostaną takie decyzje.

Spółka zapewnia, że będzie informowała o decyzjach podjętych w wyniku przeglądu opcji strategicznych.

M Food SA jest polską spółką holdingową działającą w branży surowców i produktów spożywczych na rynku pszczelarskim. Zajmuje się zarządzaniem aktywami produkcyjnymi zlokalizowanymi na 4 kontynentach oraz procesami logistyki i globalnej kontraktacji zakupów oraz dostaw produktów apikultury – w tym głównie miodu.

Działalność spółek zależnych, a tym samym całej Grupy Kapitałowej z uwagi na swój charakter, cechuje się sezonowością. Wynika to z faktu zwiększonego zapotrzebowania klientów na miód w drugiej połowie roku. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ jest również sezonowość jego pozyskiwania. Znaczącą wagę w księgowaniu przychodów ze sprzedaży oraz zysków z działalności operacyjnej spółka rozpoznaje w ostatnich miesiącach roku kalendarzowego.

Spółka M Food SA prowadzi działalność holdingową dla podmiotów w branży surowców i produktów spożywczych. Głównymi aktywami M Food są: spółka CORPO Sp. z o.o. Sp.k. - jedna z największych w Europie firm obrotu miodem i produktami pszczelarskimi, oraz CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. dedykowana do obrotu miodami ekologicznymi. Od początku 2020 roku do Grupy dołączyła spółka JGV Bulgaria Ltd. dedykowana do produkcji miodu.

Słodycze - szeroki wybór ofert znajdziesz w naszym serwisie Gieldarolna.pl