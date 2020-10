M Food: spółki zależne podpisały umowy ma finansowanie działalności

- Aneks nr 5 do Umowy o multilinię w dotychczasowej kwocie 13 milionów złotych został zawarty z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2021 roku. W ramach tej Umowy Bank i Faktor udostępnili spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k. kredyt odnawialny do kwoty 11 milionów PLN, limit na akredytywy własne do kwoty 1 miliona USD oraz faktoring pełny ubezpieczony do kwoty 13 milionów złotych. Dostępne produkty są udostępnione w walucie PLN, EUR i USD – poinformował zarząd M Food z siedzibą w Łodzi.

- Aneks nr 4 do Umowy o kredyt rewolwingowy w dotychczasowej kwocie 4 milionów złotych został zawarty z terminem spłaty do dnia 20 lipca 2021 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k. kredyt w walucie PLN - podano.

- Aneks nr 3 do Umowy o kredyt rewolwingowy w dotychczasowej kwocie 4 milionów złotych został zawarty z terminem spłaty do dnia 20 lipca 2021 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. kredyt w walucie PLN – czytamy w raporcie giełdowym spółki M Food.

M Food jest polską spółką holdingową działającą w branży surowców i produktów spożywczych na rynku pszczelarskim. Zajmuje się zarządzaniem aktywami produkcyjnymi zlokalizowanymi na czterech kontynentach oraz procesami logistyki i globalnej kontraktacji zakupów oraz dostaw produktów apikultury – w tym głównie miodu.