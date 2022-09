M&M’S po raz pierwszy od dekady powiększa swoją ekipę, wprowadzając nową kobiecą postać i rzeczniczkę słodkości – Wiolę.

M&M's wprowadza Wiolę. To nowa kobieca postać wśród drażetek marki

M&M’S: Kim jest Wiola?

Wiola dołącza do legendarnego grona postaci M&M’S, które niedawno, bo w styczniu, zyskały odświeżony wygląd i bardziej urozmaicone osobowości.

– Stworzona, by uosabiać akceptację i włączanie, najnowsza członkini naszego zespołu - pierwsza w historii kobieca postać wśród orzechowych M&M’S – jest znana ze szczerego wyrażania siebie. Jej nieodparty urok i ekscentryczna natura są napędzane przez wysoką samoświadomość, autentyczność i pewność siebie – reklamuje nową postać marka M&M’S.

M&M’S: I’m Just Gonna Be Me

Wiola wykorzystuje siłę muzyki, by pokazać swoją indywidualność, wydając swój pierwszy singiel i teledysk. Muzyczna premiera zatytułowana „I’m Just Gonna Be Me” („Będę po prostu sobą”) powstała z pomocą saksofonistki Grace Kelly, mistrzów tańca i choreografii - Devina Santiago i Colo Cag, a także śpiewaka operowego Anthony’ego Rotha Costanzy. Wszystko to ze specjalnym udziałem reszty ekipy M&M’S: Czerwonego, Żółtego, Pomarańczowego, Brązowej, Niebieskiego i Zielonej. Fani mogą odwiedzić stronę M&M’S Purpose – For All Funkind, aby dowiedzieć się więcej o grupie twórców, z którymi M&M’S zjednoczył siły i wyprodukował „I’m Just Gonna Be Me”.

