Magiczna gwiazdka z HELIO!

Nadchodzą długo wyczekiwane święta – czas radości, rodzinnych przygotowań, wspólnych spotkań przy stole… I chodź w tym roku święta będą inne niż zwykle, to warto podtrzymać tradycje i celebrować wyjątkowe chwile wraz z najbliższymi, delektując się smakiem wspaniałych, bakaliowych specjałów! Dlatego zaproście domowników na wspólne pieczenie ciast i ciasteczek, zobaczcie wideo przepisy z kanału HELIO – Bakaliowe Klimaty i inspiracje z Kalendarza Kulinarnego Poradnika Domowego, a dzięki produktom HELIO w mig wyczarujecie magiczne, gwiazdkowe słodkości!

Przygotowywanie domowych świątecznych wypieków możemy zacząć od babeczek i ciasteczek z wideo przepisu HELIO. Dzięki gotowym masom do ciast, każdy może zostać mistrzem słodkich przysmaków! Najlepszej jakości masa makowa HELIO, jaki i masa krówkowa PREMIUM to bowiem gwarancja udanych gwiazdkowych wypieków o wyjątkowym smaku…

Słodki zapach ciasteczek z bakaliową nutą, posypanych białym śniegiem ;-) to nieodzowny element świątecznej atmosfery! Jeśli mamy w domu małych smakoszy, polecamy także przygotować śnieżki i gwiazdeczki z masą makową HELIO z przepisu Kalendarza Kulinarnego Poradnika Domowego 2020. W wykonaniu śnieżnobiałych dekoracji pomogą nam niezawodni pomocni HELIO – wiórki kokosowe oraz gotowa polewa i dekoracja biała HELIO…

Po słodkiej rozgrzewce, czas na przygotowanie ciasta, bez którego święta nie istnieją – KLASYK, TRADYCJA wśród bożonarodzeniowych wypieków: MAKOWIEC! Dzięki gotowej, bezglutenowej masie makowej z dodatkiem bakalii – rodzynek i skórki pomarańczowej - to będzie najsmaczniejsze ciacho na świątecznym stole! Makowiec można przygotować na wiele sposobów – wszystkie znajdziecie na blogu HELIO ;-) Tymczasem na kanale HELIO- Bakaliowe Klimaty prezentujemy wypiek w nowoczesnej odsłonie:

Na zakończenie mamy dla Was ciasto, które sprawi, że wszyscy domownicy poczują świąteczną magię! Oto prawdziwa gwiazda wśród świątecznych wypieków – makowa choinka HELIO. Zobacz prosty, a efektowny wideo przepis na przepiękną, a przy tym bardzo smaczną choinkę z masą makową HELIO, którą przygotujecie w okamgnieniu i z dumą zaprezentujecie na świątecznym stole:

Ciasteczka, babeczki, śnieżynki, gwiazdeczki, makowce, choinki… Podstawą wszystkich udanych świątecznych wypieków jest sprawdzony przepis, pyszne i zdrowe bakalie HELIO, ale przede wszystkim dobrej jakości masy do ciast HELIO, które nadają ciastom wyjątkowego smaku! Z ich pomocą przygotujemy w szybki i prosty sposób masę ulubionych, w dodatku zdrowych – gwiazdkowych słodkości - bez konserwantów, bez oleju palmowego, bez glutenu. Upieczenie idealnych świątecznych przysmaków wcale nie jest więc trudnym zadaniem, dlatego zaprośmy domowników do wspólnej kulinarnej przygody z HELIO i przeżyjmy razem prawdziwe magiczne chwile…. Przygotowywanie bożonarodzeniowych wypieków to tradycja, która tworzy niezapomniane smaki i wspomnienia… warto o tym pamiętać!