Jak informowaliśmy w połowie listopada w tekście Unitop zmienia właściciela. Marek Moczulski odchodzi z firmy mBank sprzedał łódzkiego producenta słodyczy inwestorowi branżowemu - firmie Majami. Tym samym dotychczasowy prezes Unitopu Marek Moczulski odszedł z firmy.

Unitop to kontynuator tradycji łódzkich zakładów Optima założonych w 1945 roku. Z początkiem lipca 2018 roku spółka przyjęła nazwę Unitop Sp. z o.o. W 2019 nastąpiły kolejne przekształcenia w spółce, w wyniku których mBank przejął udziały w firmie. Unitop specjalizuje się w produkcji chałwy i sezamków.

Z kolei bełchatowska firma Majami powstała w 1989 roku, rozpoczynając swoją działalność od produkcji wyrobów czekoladowych i czekoladopodobnych.

Profil działalności firmy jest oparty zarówno o produkty marki Majami, jak i zyskującą coraz bardziej na popularności markę własną.Obecnie spółka koncentruje się na produkcji cukierków typu krówka, sezamków oraz mleczka w czekoladzie.

Jak mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa Sp. z o.o. oraz były prezes ZPC Otmuchów przejęcie Unitopu to ciekawy ruch na rynku słodyczy.

- Na pewno jest to strategicznie bardzo dobra inwestycja dla Majami, o ile doniesienia, że to ta firma jest nabywcą potwierdzą się na 100 procent. Majami to bardzo sprawny operacyjnie podmiot. Potrafi zaproponować dobry produkt swoim odbiorcom, świadczy dobry serwis - dodaje.