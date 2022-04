Majówka: Producenci słodyczy stawiają na nowości

Majówka to początek letniego sezonu, uznawanego w branży słodyczowej za tzw. niski. Mimo to firmy przygotowują mnóstwo nowości.

Data: 29-04-2022, 16:25

Słodyczowe nowości na majówkę /fot. Unsplash

Dorota Piwowarska, Category Manager w firmie Wawel SA tłumaczy, że firma nie przygotowuje specjalnej oferty na samą majówkę, natomiast w tym roku w kwietniu do czekoladowego portfolio marki Wawel dołączyły dwa nowe smaki, inspirowane ciastami – czekolada Tarta cytrynowa 43% cocoa 100 g. oraz Brownie z malinami 43% cocoa 100 g o smaku maliny, połączonej z czekoladą.

Nowości istotnym elementem sprzedaży

Nowości stanowią bardzo istotną część sprzedaży słodyczy – zwiększają wzrost całej kategorii, pozytywnie wpływając m.in. na jej atrakcyjność. Przykładowo, batony wprowadzone przez Nestlé w 2020 i 2021 stanowiły aż 13 proc. sprzedaży firmy w tej kategorii między styczniem a listopadem ubiegłego roku. Pokazuje to, jak istotne są nowości dla tego segmentu.

Mówiąc o ofercie na majówkę, warto wspomnieć o dwóch nowościach: karmelowym batonie Lion Blond oraz waflach Princessa Summer Edition w smakach Pistachio Brownie oraz Pink Pinacolada. Lion Blond to wariant w nowej, karmelowej polewie. Ta limitowana edycja charakteryzuje się opakowaniem nawiązującym do estetyki lat ’90. - Jest odpowiedzią na najnowsze trendy wśród młodszego pokolenia – zarówno poprzez profil smakowy, jak i szatę graficzną. Letnia edycja Princessy jest z kolei typowo sezonową nowością: wafle nie są oblewane czekoladą przez co sprawdzą się w cieplejszych miesiącach roku – sezonie, który otwiera właśnie majówka.

Oba przykłady pokazują, na co warto zwrócić uwagę wprowadzając nowości: nowe trendy wśród grupy odbiorców oraz charakterystykę danego sezonu. Pozwoli to rozbudowywać kategorię także w okresie często uznawanym za tzw. „niski sezon”.

Produkty na wagę

Również Wedel wprowadził do sprzedaży nowości. Firma wprowadziła do sprzedaży produkty z oferty wiosennej, w tym dwie czekolady 100 g – o smaku mango oraz advocata, czekoladę gorzką Beza z malinami 270 g oraz czekolady mleczne 100 g – borówkowa i malinowa. Na młodszych konsumentów czekają dwie sezonowe słodkości: czekolady Cripsy Milk 258 g oraz Caramel Popcorn 260 g.

Jak mówi Dorota Piwowarska, w czasie majówki, oprócz czekolad, dużym powodzeniem cieszą się produkty na wagę, w tym m. in. galaretki w czekoladzie Mieszanka Krakowska oraz Tofflairs.