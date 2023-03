W odróżnieniu od klasycznego makowca, tą wersję robi się bez mąki. W przepisie pojawia się natomiast jeden składnik, którego próżno szukać w wersji tradycyjnej. Jak zrobić pyszny makowiec japoński, idealny na Wielkanoc?

Makowiec japoński to dobra opcja na święta dla tych, którzy nie chcą w menu glutenu. | fot. Pixabay

Wielkanoc to święto jaj i ciast, a wśród tych ostatnich królują wszelkiej maści babki, serniki, mazurki i makowce. Makowca można przygotować także w wersji bez mąki pszennej, ten rodzaj nosi nazwę makowca japońskiego. To ciasto bez spodu i bez glutenu, pyszne i bardzo wilgotne. Zamiast mąki pojawia się tu kasza manna.

Jak zrobić makowiec po japońsku?

Składniki:

500 g maku (mielony lub niemielony)

1 litr mleka

200 g masła

7 jaj

5 łyżek kaszy manny

1 łyżeczka proszku do pieczenia

400 g cukru pudru

1 łyżka miodu

600 g jabłek

200 g bakalii (mogą być w równych proporcjach, np. morele, śliwki, rodzynki, skórka pomarańczowa)

aromat migdałowy

Czy do makowca japońskiego trzeba mielić mak?

Tak, to konieczne. Mak niemielony należy gotować przez godzinę w mleku, po czym odcedzić i przepuścić przez maszynkę do mielenia, najlepiej dwukrotnie i na jak najmniejszym sitku. Jeśli mamy mak mielony wystarczy zalać go mlekiem w dużym garnku pod przykryciem i gotować na średnim ogniu, co jakiś czas mieszając, ok. 30 minut.

Jak zrobić makowiec japoński? Przepis krok po kroku

Krok 1. Masło w temperaturze pokojowej pokroić i ubić do gładkiej, puchatej masy z cukrem pudrem. Oddzielić w tym czasie również żółtka jajek od białek. Ubijając nadal dodawać po kolei po jednym żółtku.

Krok 2. Nadal ubijając masło, dodawać na zmianę po jednej łyżce maku oraz kaszy manny i starte na tarce o dużych oczkach jabłka, po czym dodać posiekane bakalie, proszek do pieczenia, miód i migdałowy aromat. Całość dokładnie wymieszać lub zmiksować.

Krok 3. Na sztywną pianę ubić z dodatkiem soli białka jaj. Dodać je do masy makowej, mieszając do połączenia.

Czy makowiec japoński piec z termoobiegiem?

Krok 4. Prostokątną formę wyłożyć papierem do pieczenia i przełożyć do niej ciasto, wstawiając do piekarnika na maksymalnie 60 minut (ciasto jest niskie i nie powinno się piec więcej) i piekąc ciasto w temperaturze 180 stopni C góra/dół (lub 170 stopni z termoobiegiem).

Jak udekorować makowiec japoński?

Krok 5. Ostudzone ciasto posmarować polewą i udekorować bakaliami oraz skórką pomarańczową. Opcjonalnie zamiast polewy można użyć też np. lukru z soku z cytryny oraz cukru pudru.

Składniki na polewę

60 ml śmietanki 18%

1 łyżka masła

1 tabliczka czekolady

Wykonanie:

Zagotować w małym garnuszku śmietanę, po czym odstawić z ognia. Dodać następnie masło i pokruszoną czekoladę, mieszając do rozpuszczenia wszystkich składników.

Co zamiast kaszy manny do makowca japońskiego?

Do tej bezglutenowej wersji makowca można użyć również np. kaszy jaglanej zamiast kaszy manny.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl