Manufaktura Czekolady poszerza portfolio marek własnych

Lizaki Hot or Pop to połączenie białej czekolady ze sproszkowaną zieloną herbatą matcha. Ich kształt pozwala na szybkie rozpuszczenie w kubku gorącego mleka i delektowanie się słodkim napojem lub zjedzenie go „na zimno”. Do dotychczasowych 6 smaków: malina, golden milk, caffe latte, mleczny, pomarańcza, cappuccino, dołącza siódmy – zielony lizak o smaku matchy.

Z kolei dwie nowości pojawiły się pod szyldem marki własnej MANU, w której znaleźć można rzemieślnicze wyroby bean-to-bar, które powstają z wyselekcjonowanych ziaren kakaowca, nierafinowanego cukru trzcinowego oraz naturalnych dodatków.

Pierwsza to tabliczka mlecznej czekolady o zawartości 43 proc. kakao z dodatkiem cynamonu. Druga to migdały z cynamonem oblane mleczną czekoladą MANU o zawartości 44 proc. kakao.

Nowości w sprzedaży detalicznej niebawem będą dostępne w sklepach z kawą i herbatą oraz zdrową żywnością, z którymi współpracuje podwarszawska manufaktura, m.in. w Five o’clock, CoffeeDesk czy Pora Na Pola. Ponadto, wszystkie produkty Manufaktury Czekolady Chocolate Story dostępne są w sklepie internetowym.

Manufaktura Czekolady Chocolate Story jest pionierem w zakresie produkcji czekolady bean to bar w Polsce. Firma powstała w 2009 roku. Założyciele manufaktury - Tomasz Sienkiewicz i Krzysztof Stypułkowski - porzucili wtedy pracę w korporacji i rozpoczęli produkcję prawdziwej czekolady. W 2017 roku do zarządu firmy dołączył Marcin Parzyszek, manager z 20-letnim doświadczeniem na rynku słodyczy.

Obecnie, poza tabliczkami czekolady, Manufaktura Czekolady Chocolate Story produkuje również wiele innych wyrobów m.in. listki czekoladowe, narzędzia czekoladowe, czekoladki pralinowe czy draże czekoladowe. Wszystkie produkty wyrabiane są ze starannie wyselekcjonowanych ziaren kakaowca pochodzących z różnych zakątków świata. Nie ma w nich konserwantów, ulepszaczy czy lecytyny sojowej.

Fabryka firmy mieści się w podwarszawskich Łomiankach, natomiast lokale własne w Warszawie i Łodzi.