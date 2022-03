Manufaktura Czekolady przygotowuje się do Wielkanocy

Manufaktura Czekolady Chocolate Story, pionier w zakresie produkcji czekolady bean-to-bar w Polsce, prezentuje czekoladowe nowości. Z okazji nadchodzącej Wielkanocy w sprzedaży pojawiła się limitowana seria produktów Czekoladowych Świąt - Easter.

Autor: opr. RW

Data: 31-03-2022, 12:20

Manufaktura Czekolady przygotowuje się do Wielkanocy /fot. mat.pras

Znalazły się w niej tabliczka mlecznej czekolady, tafla deserowej czekolady z pomarańczą, lizak oraz migdały oblane czekoladą w trzech smakach. Wszystkie produkty sprzedawane są w pozbawionych plastiku, kraftowych opakowaniach ze świątecznym motywem.

Klasyczne smaki

Mleczna tabliczka o zawartości 44% kakao to jeden z flagowych produktów podwarszawskiej manufaktury. Prawdziwa, rozpływająca się w ustach czekolada, wytworzona od ziarna do tabliczki przypadnie do gustu każdemu miłośnikowi słodkości. Amatorów nieco bardziej wytrawnych smaków ucieszy deserowa mini tafla, w której znalazło się aż 70% masy kakaowej. Rzemieślnicza czekolada została połączona z naturalną liofilizowaną pomarańczą, której zawdzięcza swój charakter i cytrusowy smak.

Migdały w czekoladzie

Migdały oblane czekoladą dostępne są w trzech wariantach smakowych oraz kolorystycznych. Klasyczna opcja to te oblane mleczną czekoladą bean-to-bar o zawartości 64% masy kakaowej. Zielone migdały to połączenie rozpływającej się w ustach białej czekolady z matchą, a różowe swoją barwę zawdzięczają delikatnie kwaśnym malinom. Nie tylko pysznie smakują, ale także pięknie wyglądają!

Czekoladowy lizak

Czekoladowy lizak mleczny o zawartości masy kakaowej 43% to gratka nie tylko dla dzieci. Znanym lizakiem Hot Or Pop z Manufaktury Czekolady Chocolate Story można delektować się na dwa sposoby – zjeść go na zimno lub rozpuścić w ciepłym mleku bądź kawie.



Wszystkie produkty Manufaktury Czekolady Chocolate Story wyrabiane są w podwarszawskich Łomiankach ze starannie wyselekcjonowanych ziaren kakaowca pochodzących z różnych zakątków świata. Nie ma w nich żadnych konserwantów, ulepszaczy czy lecytyny sojowej, aby były wyjątkowe w smaku. Seria wyrobów Czekoladowych Świąt będzie doskonałym uzupełnieniem świąt wielkanocnych. Można je wręczyć bliskim w prezencie lub serwować na wielkanocnym stole obok tradycyjnych bab i mazurków. To także doskonały upominek dla pracowników lub kontrahentów. Produkty dostępne są w sprzedaży detalicznej w sklepach partnerskich oraz w sklepie internetowym manufakturaczekolady.pl – w sprzedaży detalicznej i hurtowej.