Manufaktura Czekolady tworzy wegańską mleczną czekoladę. Będzie crowdfunding na 1 mln zł

Polska jest największym rynkiem czekolady w Europie Środkowo-Wschodniej, którego wartość we wrześniu 2019 r. wyniosła blisko 7,2 mld zł. Z danych GUS i wyliczeń serwisu portalspozywczy.pl wynika, że jej produkcja (łącznie z czekoladą białą) wyniosła w sierpniu 2020 roku 26,2 tys. ton i była wyższa o 7,1 proc. niż rok wcześniej. W ciągu ośmiu miesięcy 2020 roku produkcja czekolady wzrosła o 6,1 proc. w stosunku do ubiegłego roku i wyniosła 191 tys. ton. Jednocześnie zaledwie 5 proc. wszystkich nowych słodyczy, które pojawiły się na rynku między 2015 a 2019 rokiem, to produkty wegańskie. Niszę tę chce zagospodarować Manufaktura Czekolady Chocolate Story, polska firma i jedna z niewielu na świecie, w której czekoladę wyrabia się bezpośrednio od ziaren kakaowca aż do tabliczki.

Polacy kochają rzemieślnicze produkty

Manufaktura Czekolady Chocolate Story powstała w 2009 roku z inicjatywy dwójki informatyków – Krzysztofa Stypułkowskiego i Tomasza Sienkiewicza, którzy zdecydowali się rzucić pracę w korporacji i stworzyć pierwszą w Polsce manufakturę czekolady. W 2017 roku jako współwłaściciel i członek zarządu dołączył do nich Marcin Parzyszek, doświadczony manager z 20-letnim stażem pracy na rynku słodyczy. Przez lata zespół manufaktury znacznie się powiększył, jednak chęć tworzenia prawdziwej czekolady pozostała niezmienna. Tabliczki pochodzące z podwarszawskich Łomianek zostały już kilkukrotnie wyróżnione prestiżowymi medalami Academy of Chocolate Awards, a marka dynamicznie się rozwija.

– Z roku na rok rośnie grono osób zainteresowanych rzemieślniczymi wyrobami. To efekt zmiany oczekiwań konsumentów, dla których jakość, skład i produkcja staje się coraz ważniejsza i są w stanie zapłacić więcej za produkt z tzw. czystym składem. Przybywa także osób dbających o zdrowie. Sondaż przeprowadzony przez agencję Inquiry nt. odżywiania pokazał, że dla 83 proc. zapytanych osób istotne jest działanie prozdrowotne produktu – mówi Krzysztof Stypułkowski, współzałożyciel Manufaktury Czekolady Chocolate Story i członek rady nadzorczej Las Vegan’s SA.