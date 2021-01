Manufaktura Czekolady wprowadziła na rynek lizaki czekoladowe

Lizaki Hot or Pop powstają z czekolady rzemieślniczej. Kształt lizaka pozwala na łatwe i szybkie rozpuszczeniew kubku gorącego mleka i delektowanie się rozgrzewającym słodkim napojem lub zjedzenie go „na zimno” – bez brudzenia rąk.



Do wyboru jest aż 6 różnych kompozycji smakowych wytworzonych na bazie ciemnej czekolady produkowanej metodą bean-to-bar (od ziarna kakaowca do tabliczki) i białej, rzemieślniczej czekolady (z masła kakaowego). Dostępne smaki lizaków to: malina – czekolada biała z malinami, golden milk – czekolada biała z kurkumą, caffe latte – czekolada biała z kawą, mleczny – czekolada mleczna bez dodatków, pomarańcza – czekolada mleczna z pomarańczą, cappuccino – czekolada mleczna z kawą.

Najmłodszym do gustu przypadną szczególnie te kolorowe opcje: różowy lub żółty lizak, które po włożeniu do kubka rozpuszczają się i oddają swój kolor mleku. Co ważne –zawdzięczają go owocom i przyprawom, a nie sztucznym barwnikom.

Wszystkie lizaki cechuje rzemieślnicza produkcja oraz krótki, czysty skład bez zbędnych ulepszaczy.

Lizaki Hot or Pop z czekolady rzemieślniczej są dostępne w sklepie internetowym manufakturaczekolady.pl. Cena: 7 zł/30g.

Manufaktura Czekolady Chocolate Story jest pionierem w zakresie produkcji czekolady bean to bar w Polsce. Firma powstała w 2009 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija, poszerzając portfolio marek własnych oraz grono kontrahentów polskich i zagranicznych. Założyciele manufaktury - Tomasz Sienkiewicz i Krzysztof Stypułkowski - porzucili wtedy pracę w korporacji i rozpoczęli produkcję prawdziwej czekolady. W 2017 roku do zarządu firmy dołączył Marcin Parzyszek, manager z 20-letnim doświadczeniem na rynku słodyczy.

Obecnie, poza tabliczkami czekolady, Manufaktura Czekolady Chocolate Story produkuje również wiele innych wyrobów m.in. listki czekoladowe, narzędzia czekoladowe, czekoladki pralinowe czy draże czekoladowe. Wszystkie produkty wyrabiane są ze starannie wyselekcjonowanych ziaren kakaowca pochodzących z różnych zakątków świata. Nie ma w nich żadnych konserwantów, ulepszaczy czy lecytyny sojowej, aby były wyjątkowe w smaku.

Fabryka firmy mieści się w podwarszawskich Łomiankach, natomiast lokale własne w Warszawie i Łodzi. Manufaktura Czekolady Chocolate Story prowadzi również warsztaty dla dzieci i dorosłych, osób indywidualnych, instytucji i firm, na których można skomponować własną tabliczkę czekolady z ulubionymi dodatkami.