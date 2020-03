Marek Moczulski wraca do spożywczej gry – rozmowa z nowym prezesem firmy Unitop

Casualowy piątek: Branża spożywcza ruszyła do pomocy w walce z koronawirusem

Kto jest właścicielem firmy Unitop? Jaka jest jej historia?

Firma Unitop powstała w Łodzi w 1945 r., gdzie znajduje się zakład produkcyjny i siedziba firmy. Do dziś chałwa jest wyrabiana ręcznie, co pozwala utrzymać jej oryginalny smak oraz charakterystyczną włóknistą konsystencję. Dzisiaj firma zatrudnia ok 400 osób. Jej właścicielem i jedynym akcjonariuszem jest mBank. Akcjonariusz, dostrzegając potencjał spółki oraz akceptując plan rozwoju przygotowany przez nowy zarząd, zdecydował w marcu b.r. o zwiększeniu jej kapitału o blisko 60 mln zł.

Jakie wyzwania czekają na Pana w firmie Unitop?

Powierzono mi zadanie wprowadzenia zmian organizacyjnych w firmie Unitop oraz rozwoju brandów w kraju i zagranicą. Efekty moich działań już zaczynają być widoczne. Pracuję obecnie nad rozwojem marek Unitop na rynku i zdobywaniem kolejnych jego części. Rynek sezamków i chałwy, na którym działamy, jest i będzie niszowy, jednak stwarza ogromne pole do rozwoju naszych marek. Moim celem jest podwojenie wartości każdej z tych kategorii.

Dotąd marki Unitop były nieco zakurzone i mało dostępne, dlatego teraz intensywnie pracujemy, aby to zmienić. Koncentrujemy się na zmianie opakowań, rozwoju portfolio, a także nad zwiększeniem dystrybucji.

Czy obecne trendy konsumenckie sprzyjają firmie Unitop?

Oferta Unitop, absolutnie wpisuje się w trendy globalne, a dominują dwa: czysta etykieta (czyli brak tzw. „sztucznych” dodatków, jak barwniki czy środki konserwujące, a w naszych sezamkach znajdują się tylko 3-4 naturalne składniki) i benefity funkcjonalne, tj. korzyści płynące ze spożywania danego typu produktów – „superfoodsy” w naszych sezamkach to duża innowacja. Mamy również spory potencjał do ekspansji. Do zdobycia jest zarówno rynek polski, jak i rynki zagraniczne. Obecnie 80 proc. produkcji eksportujemy, a 20 proc. stanowi sprzedaż krajowa.

Nasz eksport ma ciekawą strukturę geograficzną, bo docieramy do Australii i Kanady. Naszym sporym odbiorcą jest Anglia, Niemcy, Włochy i Skandynawia. Obecnie pracujemy nad pozyskaniem pięciu dużych klientów, w tym co najmniej jednego na rynku USA – gdzie postawiliśmy już pierwsze kroki. Jak tylko sytuacja na świecie ustabilizuje się, wdrożymy intensywne działania.