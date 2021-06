Marka Amki Snacks zachęca do aktywnych wakacji!

Firma Unitop, producent chałwy i sezamków, kontynuuje kampanię „Aktywne wakacje z Amki Snacks”, w której zachęca do aktywnego spędzenia czasu w wakacje i do wprowadzenia zdrowszych słodyczy do codziennej diety.

W maju zakończył się konkurs zorganizowany razem z marką Decathlon, ale już w czerwcu Unitop została sponsorem czterech wydarzeń sportowych. Wkrótce firma przedstawi plany na kolejne miesiące.

- Konkurs „Aktywna majówka z Amki Snacks” pozytywnie nas zaskoczył, ze względu na poziom zaangażowania i kreatywności uczestników oraz pomysłów na aktywne spędzanie wolnego czasu. Cieszymy się, że sezamki AMKI TO GO są smacznym, chrupiącym towarzyszem tych okazji. Jako firma Unitop z fabryką w Łodzi chętnie zostajemy partnerami przede wszystkim lokalnych inicjatyw, ale nie tylko! Podczas tegorocznych wakacji będziemy nadal wspierać aktywne spędzanie wolnego czasu przez Polaków w czasie wyjazdów wakacyjnych – komentuje Svetlana Vnučko, Marketing Director w firmie Unitop Sp. z o.o.

Wśród wakacyjnych wydarzeń sportowo-rodzinnych w czerwcu, podczas których w pakietach startowych uczestnicy znajdą zdrowsze, słodkie przekąski Unitop, znajdują się m.in.:

1. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run oraz Mini Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run – jedna z najpopularniejszych inicjatyw biegowych w Łodzi.

2. Pączek Run w Łodzi

3. Nocny Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskiego AWF w Warszawie

4. Łódzki Maraton Rolkowy

Kampania „Aktywne Wakacje z Amki Snacks” wspierana jest również w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/amkisnackspl, https://www.instagram.com/amkisnackspl/ oraz na nowej stronie internetowej www.amkiscnack.com.