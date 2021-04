Marka Cheetos angażuje się w pomoc zwierzętom

Marka Cheetos aktywnie angażuje się w pomoc zwierzętom – w ramach akcji „Karmimy Psiaki” realizowanej we współpracy z Fundacją Sarigato, Cheetos chce napełnić karmą MILION MISEK dla psiaków i kociaków ze schronisk. Do pomocy Cheetos zachęca konsumentów, którzy mogą wziąć udział w akcji wpisując kody z promocyjnych paczek do chatbota Cheetos w aplikacji Messenger, podejmując wyzwania w chatbocie lub na Instagramie.