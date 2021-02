Marka Cheetos wybrała agencję Przestrzeń do obsługi w 2021 r.

Marka Cheetos wybrała agencję Przestrzeń do obsługi w 2021 roku. To już kolejny przetarg rozstrzygnięty w PepsiCo z udziałem Przestrzeni. Tym razem do agencji trafiła obsługa głównej kampanii marki Cheetos w nadchodzącym roku. W ramach kampanii Przestrzeń stworzy big ideę, która będzie łączyć działania CSR z akcjami angażującymi konsumentów.