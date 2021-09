Marka E.Wedel wsparła Omenaa Foundation przy budowie szkoły w Ghanie

Sobota 4 września 2021 to data wyjątkowa dla dzieci mieszkających w oddalonej o ponad 8 000 km od Warszawy ghanijskiej Temie. Dzień ten był inauguracją roku szkolnego i początkiem nowego, ważnego etapu w ich życiu. Dzięki Omenaa Foundation i wsparciu E.Wedel otwarta została szkoła KIDS HEAVEN SCHOOL, która pomoże zapewnić dzieciom solidne wykształcenie i szansę na lepszą przyszłość.

Dzięki Omenaa Foundation i wsparciu E.Wedel w ghanijskiej Temie otwarta została szkoła KIDS HEAVEN SCHOOL, fot. materiały prasowe

Otwarcie szkoły jest zwieńczeniem marzenia Omeny Mensah, która zakładając swoją Fundację, zaczęła zbierać fundusze na jej budowę. Decyzję o pomocy najbiedniejszym dzieciom z Ghany w zdobyciu edukacji Omena podjęła 7 lat temu. To wtedy po raz pierwszy odwiedziła kraj, z którego pochodzi jej ojciec i poznała trudy życia mieszkających tam ludzi. Uznała, że porządne wykształcenie pomoże odmienić los dzieci i sprawi, że staną się niezależne i będą potrafiły samodzielnie decydować o swoim życiu. W zbieraniu funduszy na budowę szkoły Omenę postanowiła wesprzeć marka E.Wedel.

Ghana ważna dla marki E.Wedel

- Marka E.Wedel jest silnie związana z Ghaną. Z tego miejsca pochodzi najwyższej jakości kakao wykorzystywane do produkcji naszych czekoladowych słodkości. Jako odpowiedzialny producent chcemy wspierać rozwój lokalnych społeczności, z którymi współpracujemy od wielu lat, dlatego pod koniec 2018 roku postanowiliśmy wesprzeć działania Fundacji. Rozpoczęliśmy wspólne projekty, których celem było pozyskanie funduszy na budowę szkoły dla dzieci w Ghanie. Charytatywna sprzedaż Czekotubek w sieci Rossmann, czy realizowana we współpracy z Maciejem Zieniem akcja "#Każda koszula pomaga", istotnie przyczyniły się do spełnienia marzeń dzieci z Ghany. Dzięki zebranym w tych akcjach funduszom byliśmy w stanie sfinansować budowę dachu szkoły i tym sposobem dołożyć swoją cegiełkę do tego ważnego również dla nas projektu. Aby ułatwić dzieciom start w szkole, przekazaliśmy wyjątkowe plecaki, które przydadzą się każdemu uczniowi oraz słodkie drobnostki – mówi Dominika Igielińska, Branded Content Manager E.Wedel.

Szkoła w Ghanie

- Budowa i wyposażanie szkoły, od momentu wkopania kamienia węgielnego pod inwestycję do dnia oficjalnego otwarcia, trwała ponad 4,5 roku. Był to bardzo intensywny czas pełen radości, gdy obserwowaliśmy szybkie postępy prac, ale też trudny, bo — jak to bywa przy tak dużych inwestycjach — napotykaliśmy problemy, które opóźniały prace — wspomina budowę Omenaa Mensah.

Budynek nowej szkoły jest przestronny i ma powierzchnię 1 500 m2. Mieści 6 klas lekcyjnych, salę komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne i socjalne oraz 4 pomieszczenia pomocnicze i noclegowe dla wolontariuszy z Polski.