Marka Las Vegan’s zebrała w crowdfundingu blisko 1 mln zł i wprowadzi na rynek wegańską czekoladę

Las Vegan’s SA, spółka-córka podwarszawskiej Manufaktury Czekolady Chocolate Story, 24 listopada br. wystartowała z kampanią crowdfundingową, zapraszając do współtworzenia nowej marki akcjonariuszy. 13 grudnia, czyli na 5 dni przed planowanym końcem akcji, spółka osiągnęła cel, pozyskując blisko milion złotych na rozwój marki z wegańską czekoladą bio&eco.

- Bardzo dziękuję wszystkim inwestorom, którzy wzięli udział w kampanii crowdfundingowej Las Vegan’s. W projekt zaangażowało się około 390 akcjonariuszy, którzy łącznie zainwestowali kwotę blisko 1 mln zł. Cieszymy się, że grono osób, które uwierzyło w nasz innowacyjny projekt i razem z nami będzie współtworzyć markę czekolad bio&eco jest tak liczne – mówi Marcin Parzyszek, prezes Las Vegan’s SA.

– Jestem przekonany, że dzięki tej kampanii zyskaliśmy nie tylko inwestorów, ale i ambasadorów, sympatyków marki oraz przyszłych klientów. To dzięki nim obrany cel zrealizowaliśmy w 100 procentach na 5 dni przed planowanym końcem kampanii. Jest to dla nas wielki sukces, tym bardziej, że Las Vegan’s to nowa, nieznana dotychczas szerszej grupie odbiorców marka – podkreśla Parzyszek.

Założyciele nowej spółki dodają, że crowdfunding otworzył przed nimi drzwi, które do tej pory były zamknięte.

– W czasie trwania kampanii odezwali się do nas przedstawiciele sieci handlowych, z którymi dotychczas nie współpracowaliśmy. Rozpoczęliśmy także rozmowy o współpracy z jedną z największych polskich sieci kawiarni opartych na kawie rzemieślniczej – mówi Krzysztof Stypułkowski, członek rady nadzorczej Las Vegan’s SA.

– Rozpoczynając kampanię zakładaliśmy, że sprzedaż produktów Las Vegan’s w pierwszym etapie będzie odbywać się przez dostępną sieć dystrybucji spółki-matki, czyli Manufaktury Czekolady. Dzięki crowdfundingowi już dzisiaj wiemy, że sprzedaż będzie odbywać się także przez niezależne kanały – dodaje.

Wegańskie słodkości będą wprowadzane na rynek etapami, a pierwsze z nich – te które nie będą wymagały maszynowego pakowania – pojawią się na rynku już w trzecim kwartale 2021 roku.

– Realizujemy działania zgodnie z przyjętym planem. Czas zakasać rękawy, bo przed nami wiele ekscytującej pracy. Najbliższy cel to zakup maszyn pakujących i zaraz po zakończeniu formalności związanych ze zbiórką, rozpoczniemy przetargi związane z rozbudową parku maszyn. Ten proces zakończy się w drugim kwartale 2021 roku – mówi Tomasz Sienkiewicz, członek rady nadzorczej Las Vegan’s SA.