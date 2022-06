Marka Orbit z nową identyfikacją wizualną

Marka zdecydowała się na zmianę identyfikacji wizualnej. Obejmuje ona zarówno odświeżenie dotychczasowego logotypu, jak i metamorfozę designu opakowań.

Produkty w nowej odsłonie można już znaleźć na sklepowych półkach. Od czerwca odświeżenie marki jest też wspierane intensywną kampanią reklamową.

Cała identyfikacja wizualna została uproszczona, dzięki czemu jest bardziej wyrazista, a produkty lepiej zauważalne na sklepowych półkach. Dodatkowo proste, wyraziste logo 2D lepiej sprawdza się też w przestrzeni cyfrowej.

- Logo i opakowania bezcukrowych gum do żucia i miętusów marki Orbit® przeszły prawdziwą metamorfozę. Nowy minimalistyczny wygląd łączy nowoczesny styl z naszym wieloletnim dziedzictwem. W ten sposób odpowiadamy na oczekiwania konsumentów i pokazujemy, że o zdrowie zębów można dbać przyjemnie i stylowo. Mamy nadzieję, że odświeżony design pozwoli naszym produktom dotrzeć do młodszych odbiorców, ale przypadnie do gustu również konsumentom, którzy są z nami od lat - mówi Piotr Kaznowski, dyrektor zarządzania kategorią i marketingu, Mars Wrigley Polska.

Zmiana identyfikacji wizualnej marki od czerwca jest wspierana wielokanałowymi działaniami reklamowymi. Cała aktywacja skupia się wokół wizerunkowej metamorfozy zachęcającej do podkreślenia swojej osobowości i wyrażania jej poprzez styl. Pod hasłem: „Odkryj nowy, świeży look” będzie ją można zobaczyć w Internecie oraz na nośnikach w kinach i na ulicach w blisko 50 polskich miastach.