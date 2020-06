Mars angażuje się w pomoc podczas pandemii

Ofiarował również ponad 33 tony produktów marek Pedigree oraz Whiskas schroniskom i fundacjom opiekującym się bezdomnymi zwierzętami oraz 8300 saszetek z jedzeniem dla zwierząt będących pod opieką osób starszych i samotnych. To nie koniec pomocy – firma już organizuje przekazywanie kolejnych darowizn.

Firma Mars Polska przekazała swoje produkty czekoladowe oraz gumowe ratownikom medycznym z Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, Poznaniu, Sochaczewie, Łodzi i Krakowie oraz pracownikom szpitali w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Tychach.. Batony Twix TOP, Milky Way Crispy Rolls oraz draże M&M’s i Maltesers posłużą jako dawka energii dla tych, którzy pomagają pacjentom na „pierwszej linii frontu” i potrzebują przekąski do zjedzenia praktycznie w biegu. Produkty przekazane Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Bankom Żywności trafiły do podopiecznych organizacji, między innymi tych, którzy zmagają się z następstwami ekonomicznymi pandemii koronawirusa. Ponad 8 tysięcy produktów marki Uncle Ben’s (opakowań ryżu i sosów) trafiło do szpitali w Sochaczewie, Ostródzie i Warszawie. Darowizna była efektem inicjatywy Współpracowników Działu Sprzedaży.

Mars Polska od ponad 25 lat wspiera społeczności w miejscach, w których zlokalizowane są fabryki i biura firmy. Współpracuje też z wieloma instytucjami oraz organizacjami na szczeblu lokalnym i krajowym. Mars nie zapomniał także o seniorach opiekujących się zwierzętami, którzy mają obecnie utrudnioną możliwość przemieszczania się i troszczenia się o potrzeby swoich podopiecznych. Dlatego w ramach wielkanocnej akcji zorganizowanej z Miastem St. Warszawa, Fundacją Wolne Miejsce, dzięki pomocy wolontariuszy, przekazał 8300 saszetek Pedigree i Whiskas.

Mars Incorporated pomaga na świecie

Obecna sytuacja jest bezprecedensowa na światową skalę. Mars Inc. ogłosił właśnie swój globalny program pomocy dla społeczności dotkniętych COVID-19, który zakłada przekazanie darowizn produktowych i finansowych o łącznej wartości 20 milionów dolarów. Programem objęte są lokalne społeczności oraz zwierzęta domowe.