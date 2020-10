Mars do 2021 r. chce zredukować liczbę tłoczni oleju z 1500 do mniej niż 100

Do 2021 r. Mars chce zredukować liczbę tłoczni oleju z 1500, do mniej niż 100, a do końca 2022 r. zmniejszyć tę liczbę jeszcze o połowę. Starania te będą połączone z dużym zaangażowaniem w ochronę praw człowieka, a także w ochronę lasów i zapobieganie wylesianiu.

To śmiałe podejście pokazuje ważną zmianę – potrzebną, żeby sprostać globalnym wyzwaniom. Stanowi ono część „Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu”, na którego realizację firma Mars przeznaczyła miliard dolarów. W ten sposób Mars podejmuje działania na rzecz budowania lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa i odpowiada na systemowe słabości oraz nierówności, które pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła.

Palma to jedna z najbardziej wydajnych roślin na świecie, która wymaga stosunkowo niewiele zasobów takich jak ziemia, woda i nawozy. Jej uprawa może przynosić plony nawet przez 30 lat, co czyni ją atrakcyjną inwestycją, dzięki której rolnicy mogą zapewnić sobie stały dochód i środki do życia przez wiele lat. Dzięki swoim wyjątkowym cechom ma wpływ na smak, strukturę, kształt i konsystencję żywności. Ważna jest jednak jej zrównoważona uprawa, dzięki której przynosi ona wartość całemu łańcuchowi dostaw.

Poprzez radykalne upraszczanie tego łańcucha, współpracując z mniejszą grupą dostawców i przestrzegając ściśle trzech zasad: Mapowania, Zarządzania i Monitorowania, Mars może w jeszcze większym stopniu zapobiegać wylesianiu i zwiększać poszanowanie praw człowieka.

W regionie Azji i Pacyfiku firma Mars zaopatruje się obecnie w UniFuji – partnerstwie nawiązanym między United Plantations a Fuji Oil – które pozwoliło zmniejszyć liczbę tłoczni z 780 do zaledwie 1. Udało się to osiągnąć dzięki modelowi 1:1:1 oznaczającemu, że palma jest uprawiana na jednej plantacji, przetwarzana przez jedną tłocznię i jedną rafinerię przed dotarciem do Mars. Mars i UniFuji podzielają zobowiązanie do pozyskiwania zasobów w sposób, który jest korzystny zarówno dla ludzi, jak i środowiska, zgodnie z modelem, na którym firma Mars zbudowała swój uproszczony łańcuch dostaw, region po regionie, na całym świecie.

Firma lokalnie wspiera drobnych rolników np. poprzez aktywne członkostwo i finansowanie Programu Krajobrazowego Fundacji Earthworm w Aceh (Indonezja). Ma on pomóc w tworzeniu lokalnych planów ochrony, budowaniu potencjału drobnych gospodarstw i zapewnianiu alternatywnych źródeł utrzymania. W 2018 roku, wraz z Conservation International i innymi organizacjami, firma Mars stała się współautorem Coalition for Sustainable Livelihoods.

Postęp prac w ramach całego „Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu”, w tym działań związanych ze zrównoważonym pozyskiwaniem oleju palmowego, jest monitorowany przez Mars na bieżąco.