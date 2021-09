Mars Polska i PCK z 9. edycją programu edukacyjnego dla uczniów

Polski Czerwony Krzyż i firma Mars Polska wraz z nowym rokiem szkolnym wystartowały z 9. edycji ogólnopolskiego programu, uczącego, jak prawidłowo dbać o zdrowe zęby. Dzięki lekcjom prowadzonym w ramach „Dziel się Uśmiechem” przez cały rok szkolny kolejne 70 tys. uczniów dowie się, jak prawidłowo zadbać o uśmiech i zapobiegać próchnicy. Ambasadorką, podobnie jak w poprzednich latach, jest aktorka i mama – Magdalena Różczka.

Autor: informacja prasowa

Data: 03-09-2021, 11:38

Ambasadorką programu "Dziel się uśmiechem" jest aktorka i mama – Magdalena Różczka. fot. materiały prasowe

Ogólnopolski program Orbit „Dziel się Uśmiechem”, prowadzony jest od 2013 roku przez Polski Czerwony Krzyż oraz firmę Mars Polska.

W tym roku program zyskał nową i dostosowaną do panującej sytuacji pandemicznej formułę. Mając na uwadze zmieniające się trendy w nauczaniu, a także obecną sytuację pandemiczną, przygotowane materiały edukacyjne można wykorzystać zarówno podczas klasycznych lekcji, jak i zajęć zdalnych.

Nowoczesne materiały dla uczniów zostały przygotowane przez organizatorów we współpracy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – PTS oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej – PTSD.

Polski Czerwony Krzyż oraz Mars Polska prowadzą program „Dziel się Uśmiechem” od 2013 roku

Nowoczesne materiały dla uczniów zostały przygotowane przez organizatorów we współpracy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – PTS oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej – PTSD.

Mając na uwadze zmieniające się trendy w nauczaniu, a także obecną sytuację pandemiczną, przygotowane materiały edukacyjne można wykorzystać zarówno podczas klasycznych lekcji, jak i zajęć zdalnych.

Mając na uwadze zmieniające się trendy w nauczaniu, a także obecną sytuację pandemiczną, przygotowane materiały edukacyjne można wykorzystać zarówno podczas klasycznych lekcji, jak i zajęć zdalnych. Uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych z całej Polski zdobędą wiedzę dotyczącą zasad dbania o zęby w towarzystwie wyjątkowych bohaterów: Superwiewiórki oraz Superdentystki Alicji. Postacie pomogą poznać 4 kroki dla zdrowych i czystych zębów poprzez łamigłówki i gry edukacyjne.

- Jako współorganizatorowi programu zależy nam bardzo na tym, aby z profilaktyką trafić do jak największej liczby dzieci. Nie byłoby to możliwie, gdyby nie ogromne zaangażowanie nauczycieli, którzy przekazują tak istotną wiedzę kolejnym pokoleniom – mówi Małgorzata Szukała, Kierownik działu promocji i pozyskiwania dochodów w Biurze Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Aby wesprzeć nauczycieli w prowadzeniu ciekawych zajęć, stworzono specjalne scenariusze z propozycją zadań, zabaw i eksperymentów oraz prezentacje multimedialne i animację, które w ciekawy sposób wyjaśniają najważniejsze zasady prawidłowej higieny jamy ustnej.

Próchnica zębów wśród polskich dzieci

Realizowany od lat program edukacyjny jest odpowiedzią na utrzymujący się problem próchnicy wśród polskich dzieci.

- Częstotliwość występowania próchnicy zębów wzrasta z 41,1% w grupie dzieci w wieku 3 lat aż do 93,2% w wieku 18 lat. Próchnica zębów stałych pojawia się w krótkim czasie po pojawieniu się pierwszych zębów trzonowych, tzw. szóstek. U dzieci i młodzieży to właśnie one najczęściej są atakowane przez próchnicę. Można temu jednak łatwo zapobiegać poprzez odpowiednią profilaktykę – mówi prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Znaczenie profilaktyki podkreśla również Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – prof. Marzena Dominiak: Profilaktyka jest podstawą dbania o zdrowie jamy ustnej. Stosowanie 4 kroków, takich jak szczotkowanie, używanie płynu i nici dentystycznej, sięganie po bezcukrową gumę do żucia, kiedy nie mamy możliwości umycia zębów po posiłku oraz regularne kontrole u dentysty, to podstawa zdrowego uśmiechu.

Program „Dziel się Uśmiechem” jest w całości finansowany przez Mars Polska. Firma co roku przekazuje na jego realizację 1% ze sprzedaży bezcukrowych gum Orbit® we wrześniu i październiku.

- Próchnica wśród najmłodszych jest wciąż dużym problemem, ale wierzymy, że edukacja może poprawić tę sytuację. Wiadomo, że dzieci najlepiej uczą się przez zabawę, dlatego cieszymy się, że po raz kolejny zorganizujemy angażujące zajęcia edukacyjne dla 70 tys. uczniów, podczas których dowiedzą się, jak ważna jest prawidłowa higiena jamy ustnej – mówi Daria Kulińska, Dyrektorka ds. korporacyjnych Mars Polska.

9. edycja startuje wraz z początkiem nowego roku szkolnego i potrwa aż do wakacji. Ambasadorką, podobnie jak w poprzednich latach, została aktorka i mama – Magdalena Różczka. Program we wrześniu i październiku będzie wspierany kampanią TV i digitalową, działaniami w punktach sprzedaży oraz komunikacją PR.

Mars Incorporated to prywatna firma rodzinna, która liczy 115 000 Współpracowników w 80 krajach na całym świecie.

W Polsce Mars inwestuje od 1992 roku. Biznes Mars Inc. w Polsce obejmuje segment Mars Wrigley (wyroby czekoladowe, lody, gumy do żucia, miętusy i cukierki owocowe), segment karmy dla zwierząt (Mars Pet Nutrition oraz Royal Canin), a także Mars Global Services (centra usług wspólnych, które dostarczają usługi HR, zakupowe i finansowe spółkom Mars w wielu krajach).

We wszystkich fabrykach i biurach w Polsce Mars Inc. zatrudnia ponad 3 tysiące osób. W fabrykach Mars Inc. w Polsce (Janaszówek, Sochaczew, Poznań, Niepołomice) produkowane są: wyroby czekoladowe (m.in. MARS®, M&M’S®, SNICKERS®, TWIX®), gumy do żucia i miętusy (ORBIT®, WINTERFRESH®, AIRWAVES®) oraz karma dla zwierząt (PEDIGREE®, CHAPPI®, ROYAL CANIN®, SHEBA®, WHISKAS®, PERFECT FIT®).