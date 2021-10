Mars wprowadził hybrydowy model pracy i dopasował pod to biuro

Mars Wrigley w Polsce wprowadził hybrydowy system pracy 50:50 i dopasował biuro do nowych wyzwań i potrzeb zespołu.

Data: 12-10-2021, 14:51

Mars Wrigley w Polsce wprowadził hybrydowy system pracy 50:50 / fot. materiały prasowe

Zmiana systemu pracy w Mars spowodowała zmianę biura. Nowy model zakłada podział 50:50, z czego połowa czasu pracy jest spędzana w biurze. Pracownicy Mars Wrigley w Polsce od sierpnia mają do dyspozycji odświeżoną przestrzeń biurową, dopasowaną do potrzeb nowego systemu i sposobów pracy, zaprojektowaną w również w trosce o bezpieczeństwo.

Przestrzeń biurowa jest podzielona na strefy, odpowiadające konkretnym zadaniom: interakcji, pracy zespołowej, pracy analitycznej, czy generowaniu pomysłów. Współpracownicy Mars Wrigley w Polsce mają do dyspozycji ergonomiczne biurka z dodatkowymi monitorami w strefie do pracy wymagającej skupienia, przestrzeń co-workingową, gdzie przy niewielkich stołach można usiąść razem z zespołem, czy duży wspólny stół, przy którym można pracować stojąc lub siedząc. Wydzielono też dodatkowe przestrzenie do pracy w ciszy, czy nieformalnych rozmów oraz „Creative zone” – poświęconą burzom mózgów i konsultacjom.

Elastyczne, hybrydowe podejście do sposobu pracy oraz na nowo zdefiniowana rola biura są elementami Future of Work Strategy Mars.

Firma przez ostatnie 18 miesięcy wsłuchiwała się w głosy współpracowników, aby na bazie ich doświadczeń na nowo zdefiniować zasady i zwyczaje zawodowe. . Efektem tych nowych sposobów pracy ma być też zmniejszenie liczby i długości spotkań (również tych wirtualnych) oraz częstsze korzystanie z narzędzi, które zapewniają pracownikowi indywidualne planowanie pracy i balans między współpracą a skupieniem. Wprowadzenie nowego modelu pracy pozwoli też ograniczyć podróże służbowe na całym świecie, o co najmniej połowę w porównaniu z poziomem z 2019 roku. Wszystko po to, by zwiększać efektywność pracy w równowadze ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz realizacją planu zrównoważonego rozwoju.