Od 2023 r. 100 proc. kakao zakupionego dla bezpośredniej działalności fabryk Mars Wrigley w całej Europie będzie pochodzić z odpowiedzialnych źródeł.

Mars Wrigley będzie kupować tylko kakao z odpowiedzialnych źródeł /fot. mat.pras

Mars Wrigley będzie używał tylko odpowiedzialne kakao

Mars Wrigley ogłosił osiągnięcie kolejnego celu w swoim zobowiązaniu do odpowiedzialnego pozyskiwania kakao. Zadeklarowano, że począwszy od 2023 roku 100% kakao kupowanego dla bezpośrednich operacji fabrycznych Mars Wrigley w Europie będzie zweryfikowane jako „Responsibly Sourced Cocoa” (Odpowiedzialnie Pozyskiwane Kakao). Oznacza to, że organizacja będzie kupować kakao pozyskiwane w odpowiedzialny sposób w ilości odpowiadającej ilości kakao zużywanego do swojej produkcji w Europie.

Przejście na surowiec pozyskiwany w 100% w sposób odpowiedzialny jest kluczowym elementem strategii „Kakao dla Pokoleń” Mars Wrigley, którą zdefiniowano w 2018 roku w celu zapewnienia realnych, trwałych i pozytywnych zmian w całym łańcuchu dostaw dla przyszłych pokoleń. Strategia ta skupia się na krytycznych kwestiach, które należy rozwiązać, aby rodziny uprawiające kakao mogły prosperować. Podejmowane przez firmę działania pomogą chronić dzieci, zachować lasy i zwiększyć dochody rolników.

Osiągnięcie 100% odpowiedzialnie pozyskiwanego kakao dla naszych europejskich fabryk to ważny kamień milowy dla naszej organizacji. Kakao jest newralgicznym surowcem z perspektywy naszych globalnych czekoladowych marek i dla egzystencji około 350 000 rolników uprawiających kakao w ramach naszych łańcuchów dostaw. Jako jeden z największych na świecie nabywców kakao jesteśmy odpowiedzialni za pozytywne, długotrwałe, systemowe wsparcie rolników oraz społeczności w naszym łańcuchu dostaw – podkreśla Benjamin Guilbert, Vice President Procurement w Mars Wrigley Europe, CIS & Turkey.

Plany Mars Wrigley do 2025 roku

Jak podkreślono w najnowszym raporcie „Kakao dla Pokoleń”, opublikowanym 18 września, Mars Wrigley jest na dobrej drodze do osiągnięcia globalnego celu, jakim jest pozyskiwanie 100% kakao w ramach programu „Responsible Cocoa” (Odpowiedzialne Kakao) i śledzenie jego pochodzenia do 2025 roku. Na koniec 2021 roku 61% całego kakao firmy było pozyskiwane w ramach naszego programu „Responsible Cocoa”, a 44% jego globalnej dostawy było monitorowane do granic gospodarstwa od pierwszego punktu zakupu.

Ogłoszenie tego komunikatu nastąpiło w Paryżu na inauguracji unikalnej, interaktywnej wystawy poświęconej kakao, prezentującej surowiec od uprawy ziaren po najnowsze innowacje firmy w celu promowania „Kakao dla Pokoleń” oraz jej zobowiązań i inicjatyw w ramach tej strategii.

