Mars Wrigley od 25 lat w Poznaniu. Te gumy żują na całym świecie

Poznańska fabryka gum i miętusów Mars Wrigley obchodzi 25-lecie działalności. Codziennie produkowanych jest tam 65 mln drażetek gumy, które trafiają do Europy, ale też m.in. Polinezji Francuskiej, Dubaju czy Sierra Leone.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 23-11-2021, 16:21

Mars Wrigley świętuje 25-lecie działalności w Poznaniu. fot. shutterstock

Od ponad dwóch dekad zakład prężnie się rozwija, aby odpowiadać na utrzymujący się popyt. 2021 rok to dla Mars Wrigley podwójny jubileusz. Firma świętuje również 130-lecie wyprodukowania swojej pierwszej gumy.



Co powstaje w poznańskim zakładzie Mars Wrigley

W poznańskiej fabryce wytwarzane są produkty 7 kluczowych marek gum do żucia, w tym Orbit, Freedent, Doublemint, Spearmint, Extra oraz Winterfresh. Niemal co druga drażetka gum z portfolio Mars Wrigley sprzedawana w Europie pochodzi właśnie z Poznania. Jednak gumy produkowane w tym miejscu trafiają również na znacznie odleglejsze rynki – m.in. do Polinezji Francuskiej, Nowej Kaledonii, Dubaju, Sierra Leone czy Ekwadoru. W 2020 roku w Poznaniu wytworzono łącznie prawie 24 miliardy sztuk gumy do żucia, głównie miętowej, która stanowi aż 80 proc. produkcji. Pozostałe 20 proc. to przede wszystkim gumy owocowe, ale też zaskakujące dla polskiego konsumenta smaki jak lukrecja czy morela z chilli. Łącznie poznańska fabryka wytwarza 787 rodzajów gum i miętówek w 54 różnych smakach oraz wariantach, a produkty te trafiają do 37 krajów na całym świecie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Fabryka gum i miętusów Mars Wrigley powstała w 1996 roku. W kolejnych latach zakład znacząco się rozrósł. Obecnie zajmuje on teren o powierzchni blisko 120 tys. m2. Poznańska fabryka jest miejscem pracy dla ponad 600 osób. Blisko 90 z nich jest związanych z tym miejscem już 25 lat, w zakładzie pracuje też 50 rodzin.

Mars rozbudowuje fabrykę gum do żucia

Od momentu powstania fabryka była kilkukrotnie rozbudowywana. W 1999, 2001 i 2002 roku montowano nowe linie pakowania oraz driamy (maszyny do powlekania gumy). Kolejne linie produkcyjne dodawane były również w latach 2003, 2004, 2006, 2010, 2015 i 2017, co wpłynęło na znaczne poszerzenie portfolio wytwarzanych produktów. Obecnie poznańska fabryka jest wyposażona w 17 linii pakujących gumę i jedną cukierkową. Na przestrzeni ponad dwóch dekad ważnym krokiem w rozbudowie infrastruktury było również stworzenie nowoczesnej oczyszczalni ścieków (2002 r.).

Istotnym momentem w najnowszej historii fabryki Mars Wrigley było natomiast uruchomienie na początku 2021 r. produkcji w nowo wybudowanej hali zajmującej powierzchnię 5200 m2. Mieści się w niej nowoczesna linia produkcyjna wytwarzająca w ciągu jednej minuty 400 opakowań gumy do żucia w popularnym na zachodzie Europy formacie plastikowych buteleczek, które można poddać recyklingowi. Nowa hala jest w pełni zautomatyzowana – do zmiany silosów oraz przestawiania palet wykorzystywane są wózki samojezdne AGV. Zastosowano też szereg innowacyjnych oraz energooszczędnych rozwiązań, dzięki którym otrzymała ona prestiżowym certyfikat LEED – związany z „zielonym budownictwem”.

Mars Wrigley inwestuje w Poznaniu

- W naszej fabryce stawiamy nie tylko na wysoką jakość produktów czy innowacyjne technologie. Kluczowa jest dla nas również troska o środowisko. Cała energia, którą wykorzystujemy, pochodzi ze źródeł odnawialnych. Systematycznie obniżamy nasz wpływ na środowisko, m.in. poprzez program wymiany oświetlenia. Działamy również w duchu „zero waste”, wdrażając w życie aktywności takie jak oczyszczanie ścieków technologicznych czy segregacja odpadów – mówi Grzegorz Kowalczewski, Dyrektor fabryki Mars Wrigley w Poznaniu.

- Czujemy silny związek z naszymi sąsiadami, dlatego ważnym elementem jest dla nas zaangażowanie w lokalne inicjatywy. W ramach dziesięciu edycji programu wolontariatu pracownicy fabryki poświecili blisko 24 tys. godzin na wsparcie lokalnych organizacji, m.in. pomagając rewitalizować okoliczne tereny zielone. W trosce o środowisko i sąsiadów kominy fabryki wyposażone są w układy odpylania oparte na cyklonach oraz filtrach systemowych, dzięki którym pył z produkcji zostaje zatrzymany, by nie przedostawał się na zewnątrz. Firma zadbała również o nowoczesne systemy ograniczające hałas i redukujące zapachy - dodał.



130 lat gumy Mars Wrigley

Historia gumy Mars Wrigley sięga 1891 roku. Wtedy właśnie młody przedsiębiorca sprzedający sodę oczyszczoną, William Wrigley Jr, w ramach działań reklamowych zaczął oferować swoim klientom prezent w zamian za zakup. Prezentem tym była guma do żucia. Wiliam Wrigley Jr. szybko zauważył, że klienci kupują jego produkt głównie dla dodawanej do niego darmowej gumy. Jeszcze w tym samym roku zarejestrował swoje przedsiębiorstwo i zaczął masową produkcję gumy do żucia, a następnie stworzył znane na całym świecie, ikoniczne marki Wrigley’s Spearmint, Juicy Fruit i Doublemint.

W roku 1930 zaczęto bliżej przyglądać się pozytywnemu wpływowi, jaki żucie gumy miało na uzębienie. Dziś powszechnie znany jest fakt, że bezcukrowa guma do żucia pomaga dbać nie tylko o świeży oddech. Jest także produktem do higieny jamy ustnej uznawanym przez dentystów na całym świecie.