Ewa Łapińska została nową dyrektorką sprzedaży Mars Wrigley Polska/fot. materiały prasowe

Ewa Łapińska dołączyła do Mars Wrigley jako dyrektorka sprzedaży.

Jestem przekonana, że ​​jej doświadczenie oraz motywacja do pracy pozwolą Ewie realizować ambitne i ekscytujące cele, pielęgnować naszego ducha oraz inspirować chwile codziennego szczęścia – mówi Victoria Abramova, Dyrektorka Generalna Mars Wrigley Polska.

- Cieszę się, że będę współtworzyć firmę, która wierzy, że świat, jakiego chcemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy biznes dzisiaj. Która buduje biznes w oparciu o bliskie mi i ważne kwestie zrównoważonego rozwoju, takie jak odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, w tym kluczowego dla Mars Wrigley kakao. Oraz która stawia współpracowników i ich rozwój w centrum swojego sukcesu - dodaje Ewa Łapińska.

Dotychczas Ewa Łapińska związana była z Coca-Cola HBC, gdzie przez 18 lat zajmowała się rozwojem kategorii, budowaniem strategii biznesowych, marketingiem handlowym oraz sprzedażą i zarządzaniem kluczowymi klientami w Europie Środkowej (m.in. w Czechach, Słowacji, Rumunii, na Węgrzech oraz w Polsce). Nowa Dyrektorka Sprzedaży Mars Wrigley Polska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Mars Incorporated to prywatna firma rodzinna z ponad stuletnią tradycją, która produkuje znane przez konsumentów produkty: wyroby czekoladowe (m.in. MARS®, M&M’S®, SNICKERS®, TWIX®), gumy do żucia i miętusy (ORBIT®, WINTERFRESH®, AIRWAVES®) oraz jedzenie dla zwierząt (PEDIGREE®, CHAPPI®, ROYAL CANIN®, SHEBA®, WHISKAS®, PERFECT FIT®). Obecnie w 80 krajach na całym świecie Mars, Inc. zatrudnia ponad 140 000 współpracowników.

