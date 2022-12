- Obroty FMCG i udział transakcji online w Polsce wciąż są na niskim poziomie, a sam kanał jest stosunkowo niewielki. Pandemia przyspieszyła jednak wzrost, który według naszych przewidywań w najbliższych latach może się utrzymać się na stabilnym poziomie ponad 20% r/r - mówi Victoria Abramova, dyrektor generalna Mars Wrigley Poland.

Victoria Abramova, dyrektor generalna Mars Wrigley Poland/fot. materiały prasowe

Coraz więcej ludzi je przekąski i coraz więcej konsumentów kupuje przez internet - czy może zaistnieć synergia pomiędzy tymi dwoma procesami? Jak połączyć te zjawiska i co trzeba zrobić, by konsument chciał kupować przekąski przez internet?

- Główne czynniki decyzji zakupowych są często niezwiązane z ceną. Ważniejsze jest, aby konsumenci łatwo i szybko znajdowali to, czego potrzebują, cieszyli się doświadczeniem zakupowym i zawsze mieli dostęp do produktów, które chcieliby kupić. Dlatego coraz więcej transakcji przenosi się do świata online. Aby osiągnąć sukces w digitalu kluczowe jest jasne określenie ścieżki zakupowej. Zaczynając od podstaw - aby dotrzeć do większej liczby kupujących – musimy być dla nich widoczni we wszystkich kanałach poprzez budowanie świadomości marek. Proste wyszukiwanie oraz zachęcające treści ułatwią nawigację i przełożą większą liczbę konsumentów rozważających zakup na większą liczbę transakcji - wylicza Victoria Abramova, dyrektor generalna Mars Wrigley Poland.

Rynek przekąsek - czy konsumenci kupują je online?

Zakupy online są mniej impulsowe, częściej ludzie dokładnie planują co kupią i podążają za „listą”, lub po prostu wracają do produktów, które niedawno kupili. Co zrobić, by ponawiając zakupy kupili również przekąski?

- Kolejny czynnik, o którym musimy pamiętać w kontekście rozwoju sprzedaży w kanałach cyfrowych to tworzenie „wartości dodanej” poprzez oferowanie wielu opcji w ramach portfolio i dostarczanie unikalnych doświadczeń. Pomaga to budować trwałe, oparte na lojalności, relacje z naszymi konsumentami. Zawsze kluczowe jest zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań konsumentów oraz adresowanie ich podczas zakupów. Dlatego z naszego punktu widzenia tak ważne są relacje z detalistami. Pomagają one mitygować potencjalne ryzyka i wprowadzać rozwiązania w perspektywie całej ścieżki zakupowej - dodaje.

E-grocery rozwija się szybko w wielu krajach świata - gdzie i w jaki sposób udało się Mars Wrigley zrealizować cel digitalizacji sprzedaży przekąsek?

- Dobrym przykładem rynku, na którym udało nam się osiągnąć znakomite wyniki, jest Wielka Brytania. E-commerce został tam bezpośrednio zintegrowany z całościową strategią naszego klienta Asda – wiodącej brytyjskiej sieci detalicznej. Umożliwiło to holistyczne podejście do przedsięwzięcia i przełożyło się na generowanie dobrych wyników rynkowych Asdy, napędzanych przez Mars Wrigley. Dobre efekty w podstawowych obszarach współpracy zostały przełożone na realizację cyfrowych innowacji. Wspólnie opracowaliśmy tam kilka nowych, wyjątkowych i unikalnych rozwiązań. Na przykład w kategorii gum do żucia zakup online 2 opakowań był nagradzany upominkiem - darmową torbą zakupową. Innym ciekawym przykładem są efekty pracy naszych kolegów z Chin w zakresie optymalizacji nawigacji. Najpierw przeanalizowali oni dane dotyczące kategorii i dowiedzieli się, które z kategorii są najbardziej impulsowe. Następnie zakwestionowali status quo, w którym większość kategorii impulsowych była "ukryta" pod kategorią słodyczy. W oparciu o to zaproponowali rozwiązanie testowe, w którym wydzielili po pierwsze gumy oraz miętówki i po drugie czekoladę jako osobne kategorie. Ta prosta zmiana w nawigacji sprawiła, że kategorie te stały się bardziej widoczne. Dzięki temu na konsumentów zadziałał "impuls" znany ze sklepów stacjonarnych. W efekcie kategoria gum i miętówek zanotowała spektakularny – 200% wzrost sprzedaży - przyznaje ekspertka.

Polska ma potencjał rozwoju sprzedaży przekąsek przez Internet

Czy Polska również ma potencjał rozwoju sprzedaży przekąsek przez Internet? Czym rynek polski różni się od innych rynków? Jakie rozwiązania popularyzujące internetowe zakupy przekąsek w Polsce proponuje Mars Wrigley?

- Obroty FMCG i udział transakcji online w Polsce wciąż są na niskim poziomie, a sam kanał jest stosunkowo niewielki. Pandemia przyspieszyła jednak wzrost, który według naszych przewidywań w najbliższych latach może się utrzymać się na stabilnym poziomie ponad 20% r/r. To dla nas szansa, której nie chcemy przegapić. Dziś polski rynek słodkich przekąsek rozwija się bardzo dynamicznie, konsumenci częściej sięgają po produkty z tej grupy, co skutkuje dwucyfrowym wzrostem kategorii, w wysokości 12,5% w ciągu ostatnich 2 lat - mówi Victoria Abramova.

- Coraz więcej zakupów przenosi się do Internetu, główne czynniki wyboru, jak już wspominałam, częściej nie są związane z ceną. Co ważne, rozwój jest napędzany zarówno przez konsumentów, jak i retailerów, którzy dostarczają wiele rozwiązań, takich jak np. dostawa na żądanie. Obecnie w Polsce stawiamy na dobrą ekspozycję i prezentację naszych produktów w świecie online. Jest wiele drobiazgów, na które trzeba zwrócić uwagę – odpowiednie opisy, zdjęcia czy czytelne listy składników. To baza, którą trzeba dobrze wykonać, zanim pójdziemy dalej. Kolejną rzeczą, o którą musimy zadbać, jest odpowiednia komunikacja, a są różne sposoby promowania tego kanału - dodaje.

