Mars Wrigley wprowadza do Polski markę Be-Kind

Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje[1][2] spożywanie m.in.: orzechów, pełnych ziaren czy roślin strączkowych obok owoców i warzyw jako elementów zbilansowanej diety. Na co dzień czasami trudno dostarczyć sobie te składniki w odpowiednich ilościach, dlatego BE-KIND może być dobrym i smacznym rozwiązaniem. Produkty BE-KIND zawierają pełnowartościowe składniki, a minimum 51% składu każdego z batonów stanowią orzechy.

- Wierzymy, że świat potrzebuje więcej pozytywnej energii. Motto marki to: Bądź dobry dla siebie, abyś mógł być dobrym dla innych. Wszystkie produkty BE-KIND są nie tylko smaczne, zawierają też pełnowartościowe składniki, wśród których wiodącą rolę pełnią orzechy. Na polski rynek wprowadzamy 4 wyjątkowe warianty smakowe, jesteśmy więc przekonani, że, każdy znajdzie ten, który będzie mu najbardziej odpowiadał – mówi Paweł Nawrocki, Dyrektor Marketingu i Rozwoju Strategii, Mars Wrigley Polska.

BE-KIND to więcej niż nazwa. Marka od samego początku istnienia zobowiązuje się do tworzenia produktów bez kompromisów, zawierających tylko najlepsze, pełnowartościowe składniki, bogate w substancje odżywcze. Wszystko dlatego, że gdy jesteśmy dobrzy dla siebie samych, możemy dzielić się dobrem również na zewnątrz. Be Kind!

Batony BE-KIND dostępne będą w 4 wersjach smakowych:

1) Prażone w miodzie orzechy i sól morska,

2) Migdały i kokos,

3) Migdały w karmelu i sól morska, oraz

4) Orzechy w ciemnej czekoladzie z solą morską.



Produkty BE-KIND zadebiutowały na polskim rynku 28 października. Początkowo dostępne będą w sieci Żabka, a od końcówki listopada w szerokiej dystrybucji.