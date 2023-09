Doroczne, dwudniowe obchody Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina to największa tego typu impreza w Polsce i jedna z największych w Europie.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że w niedzielę gdy trwają obchody tradycyjnie już wszystkie drogi prowadzą do Przemkowa, nieformalnej dolnośląskiej stolicy miodu. Dodała, że ona sama bywa tutaj regularnie.

"Dzisiaj jest wielkie święto pszczelarzy, ale też i winiarzy, bo to święto miodu i wina. Dzisiaj, kiedy składamy pszczelarzom gorące podziękowania za miód, za to płynne złoto, ale także chylimy głowy w wielkim szacunku dla tych, którzy dbają o to, abyśmy tego miodu mieli pod dostatkiem" - powiedziała Witek.