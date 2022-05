Maspex wprowadza Antybaton i Owsiankę w opakowaniach pouch

Łowicz i Lubella wchodzą w kategorię produktów w opakowaniach typu pouch, wprowadzając na rynek nowości: Owsiankę Lubella i Antybaton by Łowicz.

Autor: oprac. AW

Data: 16-05-2022, 11:14

Antybaton by Łowicz to nowość produktowa w opakowaniu pouch; fot. mat. pras.

Owsianka Lubella

Owsianka Lubella i Antybaton by Łowicz to produkty z kategorii przekąsek.

Owsianka Lubella to śniadanie w nowej formie. Wysoka zawartość zbóż – 40% owsianki – z dodatkiem owoców i jogurtu sprawia, że jest gęsta i sycąca. Dzięki specjalnemu opakowaniu nowość może być przekąską w szkole, w pracy czy w podróży. Produkt nie zawiera dodatku cukru i jest dostępny w trzech smakach:

· owsianka z bananami, truskawkami,

· owsianka z bananami, kakao,

· owsianka z malinami, daktylami.

Antybaton by Łowicz

Nowość od Łowicza to z kolei alternatywa dla słodkich przekąsek – na co wskazuje nazwa produktu. Antybaton to 100% naturalnych, roślinnych składników, brak dodatku cukru i połączenie daktyli oraz orzechów. Antybaton ma spełniać wymagania osób, które prowadzą aktywny tryb życia i cenią wartościowe składy, a przy tym stawiają na wygodę. Marka oferuje trzy warianty smakowe produktu. Są to:

· daktyle, orzechy laskowe i mango,

· daktyle, orzechy laskowe i ananas,

· daktyle, orzechy laskowe i marakuja.

Owsianka Lubella i Antybaton Łowicz są już dostępne w sprzedaży.

Cena sugerowana na półce:

Owsianka Lubella – 2,49zł,

Antybaton by Łowicz – 2,99zł

Typ i wielkość opakowania jednostkowego: opakowanie pouch

Lubella Owsianka - 100g

Łowicz Antybaton - 120g

Typ i wielkość opakowania zbiorczego:

Lubella Owsianka - karton RTS 12 sztuk

Antybaton Łowicz - karton RTS 12sztuk