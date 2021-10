Mata będzie rozwijał własne brandy napojów?

Mata swoją popularność budował na kontrowersyjnych tekstach, a teraz przyszła pora na komercjalizację i sprzedaż. (...) Uważam, że Mata będzie teraz rozwijał własne brandy, takie jak linie ubrań czy napojów - mówi nam Katarzyna Życińska, CEO 38 Group.

Mata będzie teraz rozwijał własne brandy, takie jak linie ubrań czy napojów. Realny scenariusz? fot. za YouTube

Mata - kim jest raper, który współpracuje z McDonald's

Mata jest synem profesora prawa Marcina Matczaka oraz Arletty Śliwińskiej-Matczak, współprowadzącej szkołę języka angielskiego. Twórcą jego pseudonimu artystycznego - Mata - był jego ojciec, który wymyślił go podczas wspólnych wakacji w 2012. Wspierał syna przy wejściu na rynek muzyczny i doradzał przy tworzeniu pierwszego utworu „Klubowe” - informuje Wikipedia.

W 2019 r. Mata nagrał teledysk do singla „Patointeligencja”, który w ciągu kilku dni został odsłuchany blisko 10 mln razy. Utwór wywołał spore kontrowersje, spotykając się z krytyką m.in. dyrekcji liceum Batorego z uwagi na wykorzystanie wizerunku szkoły w teledysku do piosenki. Mata - kim jest znany raper, który współpracuje z McDonald's?

Zestaw Maty hitem McDonalds

Od 18 października do 21 listopada w McDonalds można zamówić zestaw znanego rapera - Maty. Znajdą się w nim potrójny cheesburger, vanilla matcha latte (matchak latte) oraz średnie frytki.

Zestaw Maty kosztuje 18 zł. Klienci McDonald's mogą go zamówić za pośrednictwem aplikacji w zakładce OkazYEAH. Ile kcal ma Zestaw Maty?

Katarzyna Życińska, CEO 38 Group mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że Mata i Ekipa Friza mają podobną grupę odbiorców, choć ci pierwsi docierają do znacznie młodszego targetu.

- Patrząc na potencjał marketingowy obu marek - bo tak można już nazwać tych twórców – jest on podobny, choć ich działania są różne. Mata stanowi głos młodego pokolenia: ludzi, którzy chcą cieszyć się wolnością, nie zgadzają się z obecnym kierunkiem polityki i pokazują, jakie są ich bolączki. Obok Taco Hemingwaya, Mata uznawany jest za osobę, która przemawia w imieniu tysięcy nastolatków i młodych osób stawiających pierwsze kroki w dorosłym życiu. Z kolei Ekipa Friza od początku buduje swój fenomen na prowadzeniu reality show skierowanego do bardzo młodych osób - mówi.

Mata bardziej autentyczny niż Ekipa Friza

Nasza rozmówczyni zauważa, że zarówno Macie, jak i Ekipie udało się zbudować markę własną, ale liczne wpadki Ekipy sprawiły, że straciła na wiarygodności.

- Ich działania od początku ukierunkowane były na zdobywanie popularności. Jednak trzeba przyznać, że akcja z marką Koral przyniosła ogromne zyski, a w konsekwencji doprowadziła do zwiększenia całej kategorii lodów, nie tylko tych brandowanych Koralem. - dodaje.

Życińska podkreśla, że Mata do tej pory nie był kojarzony z żadną marką.

- Mata pojawił się w mediach za sprawą silnego singla, który był głosem pokolenia. Co najważniejsze, dotychczas nie był on kojarzony z żadną marką, a krok w kierunku współpracy z McDonald’s to nowa odsłona działań twórcy. Mata już jest fenomenem, stąd życzę mu, aby pozostał głównie na poziomie dokonań muzycznych. Jestem jednak przekonana o tym, że w przyszłości nadal jego marka będzie powiązana z działaniami marketingowymi. Tutaj już trudno powiedzieć czy będzie tak silnym fenomenem, jak w warstwie muzycznej - dodaje.

Mata głosem pokolenia, które ma swoje kultowe marki

CEO 38 Group zauważa, że Mata jest głosem pokolenia, które posiada swoje ulubione marki.

- W utworach wspomina McDonald’s, markę IKEA czy Orlen. Krok w kierunku komercjalizacji swojego wizerunku nie jest niczym złym. Z kolei restauracja McDonald’s idealnie wpisała się w obecny trend i na fali popularności rapera zaprosiła go do współpracy. Marka osiągnęła oczekiwany efekt, choć na poznanie wyników pewnie będziemy musieli chwilę poczekać. O McDonald’s zrobiło się głośno, ale nie wszystkie opinie są pozytywne. Dokładnie tak, jak w przypadku lodów Koral – wówczas również zastanawiano się, czy promowanie słodkich produktów wśród bardzo młodych osób to dobre posunięcie - dodaje.

Katarzyna Życińska zwraca uwagę, że przez lata zmieniła się forma reklamowania produktów.

- Dzisiaj obserwujemy wyraźny krok w kierunku liderów opinii. Na znaczeniu tracą reklamy w telewizji, ponieważ Pokolenie Z czerpie wiedzę z internetu, w dużej mierze z social mediów. Nie dziwi więc fakt, że marki sięgają po twarze znane z YouTube, a nie filmów czy seriali, aby promować produkty i usługi. Jednakże pokolenie, z którego wyrasta Mata jest krytycznie nastawione do "twarzy marki”, stąd jest to doskonały ruch McDonald’s, Zobaczymy, jak dalej swoją aktywnością “marketingową” zarządzi Mata tak, aby nie stracił wiarygodności - dodaje.

Mata będzie rozwijał własne marki napojów?

Ekspertka ocenia potencjał komercyjny marki “Mata” jako ogromny, ponieważ artysta trafia do szerokiego grona odbiorców.

- Piosenki z płyty zanotowały ponad 5,5 miliona odtworzeń na dobę. Trafia nie tylko do osób młodych. Budowanie własnej marki opiera się na wielu filarach, choć pokusiłabym się o stwierdzenie, że Mata już posiada własny brand. Trudno odmówić młodemu artyście wnikliwej obserwacji otoczenia i wsłuchiwania się w głos pokolenia. Jego utwory oraz wypowiedzi są otwarte i wydają się szczere. Swoją popularność budował na kontrowersyjnych tekstach, a teraz przyszła pora na komercjalizację i sprzedaż. Artysta zyskał wyrazistość, która przyciągnęła uwagę mediów oraz firm. Uważam, że Mata będzie teraz rozwijał własne brandy, takie jak linie ubrań czy napojów - podsumowuje.