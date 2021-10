Mata, czyli dlaczego marki jak ognia unikają polityki?

- Bardzo często marki jak ognia starają się unikać polityki, a przecież w polaryzacji i opowiadaniu się po stronie naszych klientów leży ogromny potencjał, dzięki któremu nie dość, że lojalizujemy konsumentów, to także budujemy wizerunek silnie skorelowany z wartościami i emocjami - mówi nam Przemysław Puchalski, creative director w WebTalk.

Mata stosunkowo niedawno zaczął budować karierę, a już ma na koncie dwa albumy, z czego jeden postawił na baczność cały kraj. fot. za YouTube

Mata i Ekipa - więcej ich dzieli niż łączy

Czy Mata to Ekipa drugiego półrocza 2021? Przemysław Puchalski, creative director w WebTalk mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że fenomen Maty i Friza można rozpatrywać na różnych płaszczyznach.

- Mówimy tu o zupełnie innej postaci występującej z innym produktem i nieco odmiennym targetem. Tym, co ich łączy jest skala popularności i fakt, że oba produkty występują w kategorii spożywczej. Odmienne za to są: sieć dystrybucji, sposób kolekcjonowania i doświadczania produktu, a przede wszystkim historia i kanały zdobywania popularności przez danych twórców oraz ich odbiorcy - dodaje.

Ekspert wskazuje, że porównując Matę do Ekipy mamy gigantyczny rozdźwięk pomiędzy komunikacją stosowaną przez markę a zaangażowanego w akcję artystę.

- O ile Lody Ekipy okazały się być fenomenem i produktem, który markę Koral wyniósł na wyżyny, o tyle tu nie spodziewałbym się jakiejś spektakularnej zmiany czy wzrostu w poziomie sprzedaży McDonald’s. Produkt wydaje się być kolejną pozycją w menu zamiast wyróżniającym działaniem influencer marketingowym bądź ambasadorskim, może poza matcha latte– obawiam się, że ta jednak przegra konfrontację z innymi napojami - mówi.

Mata i McDonalds - jednorazowa współpraca?

Puchalski przyznaje, że na ten moment nie spodziewałby się kolejnych odsłon współpracy Maty i McDonald's.

- Szyte na miarę kolaboracje z muzykami powinny poza zasięgami brać pod uwagę również to, jaki jest przekaz w utworach i związek z wartościami i archetypami marki – jeśli nie ma tutaj sprzeczności, to współpraca może okazać się ogromnym sukcesem. Ciężko wnioskować na zaś o potencjalnych współpracach Maty z innymi brandami, ale z pewnością współpraca „niespożywcza” będzie bardziej zgodnym pomysłem, np. z odzieżą streetwear, która skupia fanów artysty - dodaje.

Creative director w WebTalk zwraca uwagę, że angażując twórcę w stylu Maty marki muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie wartości wyznaje ich target.

- Jeśli są spójne z tym, co gra w duszy fanom danego artysty, to nic nie powinno stać na przeszkodzie komercyjnego sukcesu dla takiego połączenia - trochę tak mamy w tym przypadku. Bardzo często marki jak ognia starają się unikać polityki, a przecież w polaryzacji i opowiadaniu się po stronie naszych klientów leży ogromny potencjał, dzięki któremu nie dość, że lojalizujemy konsumentów, to także budujemy wizerunek silnie skorelowany z wartościami i emocjami. Nikt nie lubi nijakości czy fałszu, na którą GenZ jest wręcz uczulony. - podniesienie poprzeczki staje się więc niebywale trudne, nie mniej dla różnego rodzaju kolaboracji pozostała jeszcze olbrzymia przestrzeń do wykorzystania - podsumowuje.