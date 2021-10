Mata otwiera drzwi dla współpracy raperów z markami

- Sukces Maty pokazuje, że pole do współpracy z markami dla raperów i szeroko rozumianych influencerów ciągle się poszerza. Tak naprawdę każdy brand, któremu zależy na dotarciu do generacji Z powinien rozważać tego typu działanie - mówi nam Marcin Pyć, Head of Network Management LifeTube (grupa LTTM)

Autor: AT

Data: 25-10-2021, 11:51

Mata w teledysku "Brum Brum". Pole do współpracy z markami dla raperów i szeroko rozumianych influencerów ciągle się poszerza. fot. za YouTube

Czy Mata powtórzy komercyjny sukces Ekipy? Między obiema markami istnieją spore różnice.

Czy sukces komercyjny Maty to znak, że marki powinny zainteresować się mocniej polską sceną rapową?

Dlaczego marki powinny uważać na współpracę z raperami i influencerami?

Kim jest Mata i jego tata?

Mata, właśc. Michał Matczak jest synem profesora prawa Marcina Matczaka oraz Arletty Śliwińskiej-Matczak, współprowadzącej szkołę języka angielskiego. Twórcą jego pseudonimu artystycznego - Mata - był jego ojciec, który wymyślił go podczas wspólnych wakacji w 2012. Wspierał syna przy wejściu na rynek muzyczny i doradzał przy tworzeniu pierwszego utworu „Klubowe” - informuje Wikipedia.

W 2019 r. Mata nagrał teledysk do singla „Patointeligencja”, który w ciągu kilku dni został odsłuchany blisko 10 mln razy. Utwór wywołał spore kontrowersje, spotykając się z krytyką m.in. dyrekcji liceum Batorego z uwagi na wykorzystanie wizerunku szkoły w teledysku do piosenki.

Mata będzie rozwijał własne brandy napojów?

Zestaw Maty do kiedy będzie dostępny

Od 18 października do 21 listopada w McDonalds można zamówić zestaw znanego rapera - Maty. Znajdą się w nim potrójny cheesburger, vanilla matcha latte (matchak latte) oraz średnie frytki.

Zestaw Maty kosztuje 18 zł. Klienci McDonald's mogą go zamówić za pośrednictwem aplikacji w zakładce OkazYEAH.

Mata to pierwszy polski artysta, który został zaproszony przez McDonald’s do stworzenia autorskiego zestawu.

Dodatkowo, w ramach współpracy z Matą, powstała kolekcja ubrań, łącząca charakterystyczny styl rapera z estetyką marki.

Mata i Ekipa jako głos młodego pokolenia

Marcin Pyć, Head of Network Management LifeTube (grupa LTTM) przypomina w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że zarówno fenomen Ekipy jak również sukces Maty nie wydarzył się z dnia na dzień.

- To efekt sukcesywnej pracy nad swoim wizerunkiem i budowaniem zaufania wśród grupy docelowej. To, co łączy Matę i Ekipę Friza to fakt, że trafiają do generacji Z i stanowią w pewnym względzie głos młodego pokolenia. Tyczy się to szczególnie Maty, który w swoich tekstach wielokrotnie odnosił się do problemów i wyzwań Gen Z, od zawodów miłosnych przez relacje towarzyskie po system edukacji - dodaje.

W ocenie eksperta różnice między Matą i Ekipą odnoszą się w dużej mierze do samej formy.

- Ekipa tworzy content video i publikuje na ok. 10 kanałach na YouTube, muzyka jest tylko drobną częścią całego projektu. W wypadku Maty muzyka i teksty stanowią trzon jego działalności. Mata dotyka też często znacząco bardziej poważnych tematów, jak w utworach "Patointeligencja" czy "Patoreakcja", które osiągnęły gigantyczny sukces i w dużej mierze przyczyniły się do skali jego popularności. Ekipa tworzy treści lekkie, rozrywkowe, które pozwalają widzom oderwać się od "szarej" rzeczywistości. Mata tą rzeczywistość komentuje - mówi.

Sukces Maty otworzy drzwi dla współpracy raperów z markami

Marcin Pyć zwraca uwagę, że sukces Maty na polskiej scenie jest ważnym krokiem dla polskiego rapu.

- Współpraca z marką McDonalds tylko podkreśla, że ten gatunek muzyczny trafił do mainstreamu. Trzeba jednak pamiętać, że sam mechanizm wykorzystania wizerunku znanego rapera miał już miejsce w historii McDonalds. We wrześniu poprzedniego roku marka stworzyła dedykowany zestaw w swoim menu we współpracy z amerykańskim raperem Travisem Scottem. W latach 90 własną kanapkę - o wdzięcznej nazwie McJordan - w menu posiadał Michael Jordan. Aktualnie jednak coraz częściej marki decydują się na wprowadzanie produktów współtworzonych przez influencerów lub nawet na wspólne inicjatywy biznesowe - nie tylko na poziomie komunikacyjnym. Pole do współpracy z markami dla raperów i szeroko rozumianych influencerów ciągle się poszerza, tak naprawdę każdy brand, któremu zależy na dotarciu do generacji Z powinien rozważać tego typu działanie - mówi.

Head of Network Management LifeTube ocenia, że kwestia potencjału komercyjnego tego typu współpracy jest całkowicie indywidualna i zależna od linii komunikacji danego brandu.

- Wykorzystanie wizerunku Maty dla części marek może być niezwykle atrakcyjne, dla niektórych może stanowić ryzyko wizerunkowe, dla innych może być w ogóle niedopuszczalne - to w stu procentach zależy od charakteru określonej marki - podsumowuje.