42,3 mln zł wsparcia otrzymali pszczelarze w ramach zakończonego „Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020–2022”. Największa pomoc była przeznaczona na zakup sprzętu pszczelarskiego - poinformowała PAP zastępca dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych KOWR Monika Koźlakiewicz.

Był to już szósty zatwierdzony przez KE program dotyczący rynku produktów pszczelich. Pieniądze na wsparcie pszczelarstwa pochodzą pół na pół z budżetu UE i krajowego.

Wnioski o wsparcie pszczelarstwa

W sezonie 2021/2022 do KOWR zostało złożonych 460 projektów i 434 wnioski o refundację. Niestety nie wszystkim w tym roku udało się zrealizować plany zakupowe, szkoleniowe lub w inny sposób modernizujące pasieki. Finalnie dla 428 wniosków dokonano wypłat w wysokości 42,3 mln zł. Jest to najwyższa wydatkowana kwota w historii programu. Najwięcej pieniędzy przeznczone zostało na zakup sprzętu pszczelarskiego oraz na zakup leków do zwalczania choroby pszczół - warrozy - poinformowała Koźlakiewicz.

Zaznaczyła, że do rozwoju krajowego pszczelarstwa w dużym stopniu przyczynia się realizowany dotychczas przez KOWR, a wcześniej przez Agencję Rynku Rolnego, mechanizm wspólnej polityki rolnej "Wsparcie rynku produktów pszczelich". Od wejścia Polski do UE w 2004 roku do końca 2021 r. zrealizowano 5,7 tys. umów/projektów, w ramach których wydatkowano 391 mln zł.

Rola pszczół jest nieoceniona

Rozwój pszczelarstwa jest ważny, bo rola pszczół w ekosystemie jest nieoceniona. Ogromne znaczenie tych owadów dla produkcji rolniczej i sadowniczej wynika z faktu, że ponad 70 spośród 100 najważniejszych dla człowieka roślin uprawnych jest zapylanych przez pszczoły. Oprócz zapylania, pszczoły wytwarzają m.in. miód, a także oddziaływające leczniczo: propolis, pierzgę czy pyłek pszczeli - tłumaczyła dyrektor.

Jak mówiła, ocenia się, że wartość pszczół jako zapylaczy dla całego ekosystemu w Polsce wynosi ok. 5 mld zł. Sektor pszczelarski ma ogromne znaczenie dla rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i różnorodności biologicznej, a jako działalność gospodarcza i społeczna odgrywa istotną rolę w rozwoju obszarów wiejskich.

Wsparcie pszczelarstwa jest ważne także z uwagi na korzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zaopatrzenie konsumentów w odpowiednią ilość dobrej jakości miodu oraz innych produktów pszczelich.

Wsparcie pszczelarstwa w 2023

Obecnie zakończona została realizacja szóstego programu. Corocznie środki pochodzące z programu trafiały do kilkudziesięciu tysięcy pszczelarzy, reprezentowanych przez około sto organizacji pszczelarskich. Program ten nie kończy jednak pomocy dla rozwoju pszczelarstwa. Od 2023 r. rozpocznie się realizacja kolejnego.

Nowy program odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego w sierpniu 2022 r. przez Komisję Europejską - Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027. Program będzie realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

