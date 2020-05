Milka poszerza portfolio o nową linię produktów dla dzieci

ETi we współpracy z FM Logistic dostarczyło prawie 3 tony słodyczy do szpitali

Produktem flagowym nowej linii jest Milka Secret Box. To skrzynia pełna skarbów łącząca w sobie czekoladę Milka i zabawki do kolekcjonowania. Z jednej strony znajdują się czekoladowe monety wyprodukowane w 100 % z mleka alpejskiego, z drugiej zaś skarby w postaci zabawek. Tabliczka Milka Milki Moo to osiem pojedynczo zapakowanych batoników z grafikami wesołych krówek. Milka Moo są dostępne w dwóch wariantach – z mleczno-malinowym oraz mleczno-karmelowym nadzieniem. Ostatni z produktów to Milka Twists – okrągłe, zakręcone czekoladki powstałe z połączenia mlecznej i białej czekolady Milka.

- Produkty z nowej linii są odpowiedzią zarówno na potrzeby rodziców, jak i dzieci. Dorośli z pewnością zwrócą uwagę na wysoką jakość składników, takich jak delikatna alpejska czekolada, oraz indywidualnie pakowane porcje, z których każda ma poniżej 100 kcal. Z kolei młodsi, będą zachwyceni nowymi wariantami i teksturami czekoladek, ich pysznym smakiem oraz zabawnymi kształtami – mówi Natalia Krupa, Brand Manager Milka First Taste & New Projects.

Wszystkie z pięciu produktów dostępne są już m.in w sieci sklepów Żabka, Carrefour, Tesco, Polomarket oraz sklepach kanału tradycyjnego. Do szerokiej dystrybucji trafią w maju.

Uzupełnieniem komunikacji będzie dedykowana podstrona, na którą kierować będzie QR kod, znajdujący się wewnątrz opakowania Milka Secret Box. Konsumenci znajdą na niej opisy zabawek, a także inspiracje do wspólnej zabawy rodziców z dziećmi.

