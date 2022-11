Jesienią tego roku na rynku pojawiły się czekolady Milka w nowej odsłonie. Marka przeszła największe zmiany od 25 lat. O rebrandingu Milki, strategii działania i budowaniu relacji z konsumentami rozmawiamy z Anną Drab, Marketing Manager Mondelez Polska i kraje bałtyckie.

Milka przeszła największe zmiany od 25 lat. Skąd taka decyzja, wyjaśnia Anna Drab, Marketing Manager Mondelez Polska i kraje bałtyckie. / fot. materiały prasowe

Milka przeszła największe zmiany od 25 lat. Skąd taka decyzja?

Jakub Szymanek: Milka przeszła pierwsze tak duże zmiany od 25 lat. Skąd pomysł na rebranding? Co spowodowało te zmiany?

Anna Drab, Marketing Manager, Mondelez Polska i kraje bałtyckie: To, co jest dla nas niezwykle ważne, to stale odpowiadać na potrzeby naszych konsumentów, a te zmieniają się w czasie. Jednocześnie mamy świadomość, że marka Milka przez lata budowała swoją pozycje na rynku i ma też wielu konsumentów, którzy są do niej przywiązani. W związku z tym z jednej strony zdecydowaliśmy się skupić na tym co dla tabliczek Milka najważniejsze, czyli na delikatności. Z drugiej zaś ulepszyliśmy ich recepturę, dzięki której stały się one jeszcze bardziej czekoladowe. Dodatkowo zmieniliśmy opakowania całego portfolio Milki po to, aby odnalezienie produktów na półce było prostsze i szybsze. Zwieńczeniem naszego projektu była nowa kampania komunikacyjna. Pierwszy raz od dawna, na tak dużą skalę.

Za nami trzy miesiące z odświeżoną Milką, jakie są pierwsze reakcje konsumentów? Czy można już wyciągnąć pierwsze wnioski ze zmian?

Na pełną ocenę rezultatów renowacji czekolady Milka będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. To, co już zaobserwowaliśmy, to spore zainteresowanie ze strony konsumentów. Udało nam się dotrzeć do około miliona osób z próbkami nowej Milki oraz zaangażować ich w jej testowanie na żywo w Warszawie. Widzimy też bardzo pozytywne reakcje naszych partnerów handlowych. Dzięki ich otwartości możemy pokazać zakres zmian i nowe produkty również na poziomie sklepu.

Jak inflacja i podwyżki cen wpływają na sprzedaż słodyczy?

Przez rosnące ceny konsumenci coraz częściej rezygnują z zakupów niektórych produktów. Jak wygląda to w przypadku słodyczy?

Obecna sytuacja związana z wysoką inflacją jest trudna zarówno dla konsumentów, jak i dla producentów. Wszyscy staramy się jak najlepiej odnaleźć się w rzeczywistości, w której rosną ceny produktów, energii czy transportu. Z naszych obserwacji wynika, że nadal nie odmawiamy sobie przysłowiowej czekolady. Robimy to jednak uważniej, decydując się na zakup bardziej atrakcyjnych cenowo zamienników lub produktów znanych marek, które gwarantują wysoką jakość wyrobów.

Jak w tych trudnych czasach być blisko konsumenta? Jakie są pomysły Milki na promocję swoich produktów i budowę nawyków konsumenckich?

To, co na pewno jest dla nas ważne, to być blisko tego, co się dzieje i co dla naszych konsumentów jest ważne. Ostatnie lata są dla wielu z nas bardzo trudne. W tym czasie staramy się słuchać, obserwować i elastycznie reagować na zachodzące na rynku słodyczy zmiany. Dla Milki zawsze najważniejsza była i jest jej delikatność, zarówno na poziomie produktu, jak i metaforyczna między ludźmi. To wartość uniwersalna dla naszej czekoladowej marki, dlatego będziemy kontynuować nasze działania w tym zakresie i zachęcać konsumentów do małych aktów delikatności każdego dnia.

Czy pracują już Państwo nad kolejnymi pomysłami, które sprawią, że produkty Milki będą dalej zmieniać się na lepsze?

Nieustannie. Odpowiedzialność za tak dużą markę jak Milka, zobowiązuje do ciągłej pracy nad tym, aby nasze produkty były najlepsze. Rozwijamy się i poszukujemy inspiracji po to, aby oferować naszym konsumentom produkty na najwyższym poziomie. To, co mogę na pewno obiecać to, że o Milce będzie nadal głośno. Już teraz szykujemy wiele ciekawych inicjatyw.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl