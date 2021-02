Milka z nową kampanią telewizyjną „Delikatność smakuje lepiej”

W najnowszym 30-sekundowym spocie Milka, będącym częścią platformy „Delikatność smakuje lepiej”, marka przedstawia historię mężczyzny, który wygląda za swoim zaginionym, czworonożnym przyjacielem. W poszukiwania angażuje się chłopiec, który oferuje potencjalnemu znalazcy psa swoje czekolady Milka. Chwilę potem odkrywa, że dzięki jego czułości, zwierzak wrócił do swojego pana, a delikatność dosłownie oraz w przenośni zawsze smakuje lepiej.

- Nowa platforma komunikacyjna jeszcze bardziej zbliża nas do konsumentów niż dotychczas. Wzmacniamy z nimi relacje poprzez zachęcanie ich do okazywania uczuć i pokazując, że to właśnie codzienna czułość jest kluczem do szczęścia. Wierzymy, że te małe, autentyczne i często spontaniczne gesty wobec drugiego człowieka, mają ogromne znaczenie – mówi Krzysztof Dłużniewski, Brand Manager Tablets.