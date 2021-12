Millano przebuduje centrum logistyczne, aby dostosować się do trendów

Trendy konsumenckie się zmieniają, co wpływa na logistykę. - Musimy przebudować całe centrum logistyczne, aby dostosować się do krótkich terminów dostaw. To pokazuje, jak szybko zmienia się rynek - mówił Ireneusz Kozber, dyrektor logistyki PPHU Millano.

Ireneusz Kozber, dyrektor logistyki, PPHU Millano był uczestnikiem debaty Biznes spożywczy 4.0 – zdolności produkcyjne do potęgi; fot. PTWP

Millano: Centrum logistyczne

Ireneusz Kozber, dyrektor logistyki, PPHU Millano Sp. z o.o. przypomniał, że w 2015 roku firma zakończyła budowę zupełnie nowego centrum logistycznego. Pomogło to zwiększyć przepływy i ograniczyć koszty.

- Projekt magazynu centralnego szyliśmy na miarę. Wykonał go deweloper. Projekt bazował na tym, aby każdy przepływ wewnętrzny był jak najkrótszy i najwydajniejszy. Bazą było wyznaczenie obszarów funkcjonalnych, wyodrębnienie strefy konfekcji i wysyłek. Aby efektywnie zarządzać procesami, wprowadziliśmy WMS, który pozwala nam bardzo precyzyjnie pokazywać, na jakim etapie jest dane zlecenie od klienta. Mamy też podzielone kompetencje pracowników między logistyką a zespołem magazynowym. System pokazuje nam zlecenia, które nadawane są do magazynu w sposób chronologiczny, z możliwością priorytowania tych zleceń. Jest to zintegrowana informacja dla wszystkich działów operacyjnych. I logistycy, i magazynierzy potrafią zaplanować sobie wysyłkę w jak najkrótszym i jak najtańszym procesie. To zlecenie jest realizowane przez magazynierów. System dedykuje lokalizację. System też nadaje priorytety jeżeli chodzi o przygotowanie zapasu towaru na strefę kompletacji. Na bazie zmapowania i zintegrowania systemu ważna jest wizualizacja dla zespołu, żebyśmy wiedzieli gdzie to zlecenie jest i gdzie są wąskie gardła, które należy eliminować - tłumaczył.

Dyrektor logistyki, PPHU Millano przyznał, że centrum wymaga już przebudowania m.in. z powodu zmiany trendów konsumenckich.

- Preferencje klienta się zmieniają. W tej chwili klient patrzy bardziej od strony promocji. Zarządzanie zapasem się nie sprawdza. Część zapasu będzie musiała być w tzw. przepływie magazynowym. Część centrum będzie musiało być przedefiniowane na krótkie łańcuchy dostaw. Towar będzie wchodził i wychodził, będzie przepływowy - powiedział Ireneusz Kozber.

Kształcenie pracowników

Jeszcze nie tak dawno przed Covidem mówiliśmy o rozwiązaniach przyszłości. - Teraz stały się one faktem. Grupy produktów szybko się starzeją, pogarsza się dostępność pewnych produktów. Równocześnie brakuje korelacji nauki i biznesu. Są podejmowane próby, ale generalnie wychodzi to słabo - ocenia Ireneusz Kozber.

Ireneusz Kozber opowiedział o traceability w Grupie Millano, kompetencji korzystania z nowych technologii i wdrożeniu danych w chmurze, a także o poszukiwaniu pracowników.

- Nie mamy aż tylu chętnych pracowników, ile byśmy potrzebowali. Z roku na rok sytuacja z dostępnością pracowników jest coraz gorsza. Brakuje już w tej chwili nie tylko menagera, który potrafi zarządzać zmianami, ale też technologa, inżyniera procesu, magazyniera, pakowacza. Te funkcje są powiązane ze znajomością systemu, otwartością na zmiany i przekwalifikowaniem się. To jest coś, co czeka teraz wiele firm produkcyjnych - przyznał.