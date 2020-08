Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego objęty unijną ochroną

Podlaskie: Miód będzie droższy w tym roku. Jest go dużo mniej

Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego to płynny lub skrystalizowany miód spadziowy pochodzący z górskich lasów jodłowych tego pasma górskiego. Stanowią one prawie połowę tego obszaru, a udział w lasach jodły pospolitej jest największy w całej Polsce.

Spadź jodłowa jest pozyskiwana przez pszczoły rasy kraińskiej linii Dobra, która została lokalnie wytworzona i jest najlepiej przystosowana do panujących tam warunków.

Miód ten wyróżnia się bardzo ciemną barwą. Najciemniejszy jest w postaci nieskrystalizowanej i przybiera wtedy zielono-czarną barwę, a po krystalizacji staje się jaśniejszy.

"Wspólne występowanie wszystkich elementów, takich jak wysoki udział w lasach jodły pospolitej, hodowla pszczoły miejscowej linii Dobra, czystość środowiska i sprzyjający mikroklimat Beskidu Wyspowego oraz tradycyjny model gospodarki pasiecznej i umiejętności lokalnych pszczelarzy mają bezpośrednie odzwierciedlenie w szczególnych właściwościach miodu spadziowego z Beskidu Wyspowego" - wskazał resort rolnictwa w komunikacie.

Produkty regionalne to produkty wytwarzane tylko w niektórych regionach Unii Europejskiej, a ich nazwa i specyficzne metody wytwarzania są prawnie chronione. Do indywidualizacji produktów służą oznaczenia geograficzne - Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) i Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP). Wskazują one na pochodzenie produktów, z których słynie dany region. Istnieje jeszcze Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) - w odróżnieniu od pozostałych oznaczeń produkt taki można wytwarzać na terenie całego kraju, pod warunkiem spełniania warunków specyfikacji.

Rejestr tworzony jest w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony wyjątkowych produktów regionalnych.

Małopolska jest krajowym liderem pod względem ilości produktów regionalnych, które zostały zarejestrowane przez Unię Europejską. 16 z 44 zarejestrowanych polskich produktów pochodzi właśnie z tego województwa.

Pierwszym polskim produktem, który otrzymał certyfikat UE, była pochodząca z Małopolski bryndza podhalańska. Następnie małopolscy producenci zarejestrowali kolejnych 15 produktów. Certyfikat Chroniona Nazwa Pochodzenia mają: bryndza podhalańska, oscypek, redykołka (rodzaj sera z mleka owczego), karp zatorski, fasola "Piękny Jaś", miód spadziowy z Beskidu Wyspowego.