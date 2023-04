"Dzwonią do nas pszczelarze i mówią, że wjechał miód techniczny do Polski" – mówił Gość Radia ZET, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nowe pojęcie - miód techniczny; fot. unsplash.com

"Powołujemy dziś specjalny zespół parlamentarny ds. zbadania afery zbożowej, afery drobiowej i innych produktów. Bo to też miód. Dzwonią do nas pszczelarze i mówią, że wjechał miód techniczny do Polski" – mówił Gość Radia ZET.

Parlamentarny zespół ds. zbadania afery zbożowej

W piątek rozpoczynamy pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. zbadania afery zbożowej - poinformował w Sejmie szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak ocenił rząd nie kontroluje tego, co dzieje się na polskiej granicy odnośnie wwozu żywności. Dodał, że do powołanego przez PSL zespołu parlamentarnego zaproszono posłów formacji demokratycznych. "Już dzisiaj rozpoczynamy pierwsze posiedzenie zespołu, poseł Stefan Krajewski jest odpowiedzialny w naszych klubie za przeprowadzenie tego działania" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Miód i zboże techniczne - co to jest?

O zbożu technicznym z Ukrainy zrobiło się głośno po doniesieniach, że Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo w sprawie zboża technicznego z Ukrainy, które zostało sprzedane największym producentom mąki w kraju jako polskie zboże spożywcze.

Od kilku dni fraza "zboże techniczne" jest używana w każdym wywiadzie, opozycja krzyczy, że zboże techniczne z Ukrainy zalewa polski rynek, a rolnicy i eksperci potwierdzają, że coś takiego nie istnieje.

Termin "zboże techniczne" - według ekspertów - nie istniał do tej pory w procedurach celnych i został sztucznie wprowadzony, by przewożone z Ukrainy zboże nie musiało spełniać żadnych norm. Jak cytuje Rzeczpospolita termin wymyślili importerzy ukraińskiego zboża, by szybciej przechodziło przez granicę.

