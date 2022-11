Młode pokolenie, czyli te od 95 do 2010 roku, to najmniej lojalni klienci. Staramy się trafiać do nich, żeby oni naszymi produktami mogli się delektować, byli zaskoczeni i zachwycali się tym, że dla nich to coś innego niż te produkty, które kiedyś przynosili im rodzice – powiedział Jan Kolański, prezes zarządu w Grupie Colian, podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Problemy i wyzwania branży spożywczej. Z czym muszą mierzyć się producenci?

Jan Kolański, prezes Grupy Colian, podczas debaty „Alkohole i przekąski – gwiazdy sklepowej półki” opowiedział o obecnych wyzwaniach producentów przekąsek i napojów.

– To co ważne i istotne, to cały łańcuch dostaw, logistyki i transportu. Dzisiaj logistyka w Polsce ma duże braki kierowców i będzie nas to coraz bardziej dotykać, a przez to koszty związane z logistyką będą coraz większe – ocenił.

– Druga sprawa to miejsca robienia zakupów. Często jak chodziliśmy do hipermarketów, to można było kupić produkty prezentowe. W tym roku przybyło dużo dodatkowych konsumentów, jedni mówią, że 2 miliony, inni, że 4. W przyszłym roku tego nie będzie, więc będziemy mieć spowolnienie popytu o te dwa miliony konsumentów, które przybyło w tym roku. Inflacja stale rośnie. Część produktów spożywczych jest w tej chwili na warunkach preferencyjnych, tak zwanej 5-procentowej, ale kiedyś to się skończy. A większość produktów jest i będzie na Vacie 23 proc – kontynuował Jan Kolański.

– Kolejnym wyzwaniem jest zadbanie o młode pokolenie, czyli te od 95 do 2010 roku, bo to najmniej lojalni klienci. Staramy się trafiać do nich, żeby oni naszymi produktami mogli się delektować, byli zaskoczeni i zachwycali się tym, że dla nich to coś innego niż te produkty, które kiedyś przynosili im rodzice – dodał.

Jakie są oczekiwania konsumentów wobec producentów z branży spożywczej?

W dalszej części debaty prezes Kolański poruszył wątki związane z relacją miedzy producentem, handlem i konsumentem.

– 73 proc. respondentów na całym świecie uważa, że marki muszą działać dla dobra społeczeństwa i planety. 53 proc. twierdzi, że jest gotowa zapłacić więcej, jeśli marki i produkty będę odpowiadać jakiejś idei. To są mega trendy. Mamy zmiany ekonomiczne, technologiczne, geograficzne, środowiska naturalnego. Ale te, które są pewnie najistotniejsze, to są zmiany w zakresie wyznawanych wartości, rosnącego znaczenia prostoty i funkcjonalności – stwierdził prezes Grupy Colian.

– Patrząc na dzisiejszy świat, dosyć często komplikujemy sobie życie i często nasza technologia, która ma nam pomagać, może nam przeszkadzać. Jeśli przetrwamy i zderzymy się z tymi tsunami, które nas w tej chwili dotykają, jak ceny w końcu zaczną spadać, to będzie ten moment, że może uda nam się i uzyskamy większe marże. Tylko wspólnie musimy pracować nad tym, a nasi partnerzy, czyli detal, muszą zrozumieć, że my się nie jesteśmy w stanie tylko dawać tyle towaru, bo to detal ustala cenę na półce i do konsumenta. To nie my wyznaczymy ceny. Jeżeli będziemy tak działać i detal tego nie zrozumie, to za jakiś czas zderzymy się z barierą i detal nie będzie mieć odpowiedniej ilości dostaw, szczególnie w markach własnych – dodał Jan Kolański.

