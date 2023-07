Dotychczas produkty oferowane przez sklep Candy POP można było w Polsce kupić jedynie przez stronę internetową. Jednak 26 lipca się to zmieni, zostanie wówczas otwarty pierwszy stacjonarny sklep Candy POP w Polsce – w galerii handlowej Złote Tarasy.

Jak podkreśla Agnė Kruopytė, szefowa marketingu w Candy POP, "nasze sklepy są już we wszystkich krajach nadbałtyckich, dlatego wierzymy, że Polacy są zainteresowani próbowaniem nowych rzeczy".

Szefowa marketingu w Candy POP zaznaczyła, że właśnie w mijającym tygodniu marka świętowała otwarcie 20. sklepu.

Główną ideą Candy POP jest sprzedaż słodyczy i przekąsek z całego świata, (m.in. z USA, Azji, Meksyku), dotychczas znanych z platformy TikTok, Internetu lub filmów. Sklep, jak zapewnia szefowa marketingu, oferuje kupującym nowe smaki i produkty, których nigdy wcześniej nie próbowali.

Jak przyznała Agnė Kruopytė, najlepiej sprzedającymi się produktami w Candy POP są te, które zyskują popularność na świecie, m.in. na platformie TikTok. Świetny przykład – PRIME. Wprowadzony na rynek przez wielkie gwiazdy Internetu, KSI i Logana Paula, napój stał się niezwykle popularny, a młodzi ludzie za nim szaleją.

Szefowa marketingu w Candy POP przypomniała o dostępnych także produktach klasycznych, znanych na całym świecie marek, m.in. Reese’s, Hershey’s, Herr’s czy Pringles.

- To, co naprawdę lubią nasi obecni klienci to nasze specjalne tajemnicze pudełka MYSTERY BOX - w których znajdują się najpopularniejsze artykuły (USA, azjatyckie, Mystery Box Sour, pudełko z zestawem Pickle, TikTok Hits Only Mystery Box i wiele innych). To fajny pomysł dla osób, które chcą spróbować nowych rzeczy, śledzą trendy lub szukają prezentu dla łasuchów – dodała Agnė Kruopytė.