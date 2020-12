Mondelēz International o globalnych trendach na rynku przekąsek

– Wyniki tegorocznego raportu State of Snacking wskazują na wzrost spożycia przekąsek na całym świecie oraz wpływ pandemii COVID-19 na zmianę naszych przyzwyczajeń związanych z jedzeniem. Przekąski, które jedliśmy często w biegu, są teraz nieodłącznym elementem rodzinnych rytuałów i sposobem, by cieszyć się chwilą przyjemności – tu i teraz. Konsumenci dodatkowo przywiązują większą uwagę do jakości produktów, kontroli porcji oraz świadomej konsumpcji. Wiemy, jak ważny jest zdrowy styl życia i zbilansowana dieta, dlatego chcemy inspirować naszych konsumentów do większej uważności jeśli chodzi o ich codzienne nawyki żywieniowe. Nieustannie pracujemy nad profilem żywieniowym naszych produktów, ich składem oraz dostępnymi porcjami, aby wesprzeć konsumentów w racjonalnym odżywianiu i ułatwić im świadome wybory żywieniowe – powiedział Marcin Dobrock, dyrektor zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie.

Jak wynika z raportu, spożycie przekąsek na całym świecie wzrosło, ponieważ konsumenci spędzają więcej czasu w domu. Jednocześnie większość respondentów postrzega spożywanie przekąsek jako coraz większą część ich „nowej normalności”. Prawie 9 na 10 dorosłych na świecie (88%) deklaruje, że podczas pandemii je więcej (46%) lub tyle samo (42%) przekąsek co wcześniej. Niemal trzy czwarte millenialsów (73%) twierdzi, że nie wyobraża sobie życia bez przekąsek. A 6 na 10 respondentów (58%) zakłada, że spożywanie przekąsek będzie częścią ich „nowej normalności” nawet po zakończeniu pandemii. Zdaniem dwóch trzecich respondentów (65%) obecna sytuacja będzie miała długoterminowy wpływ na to, w jaki sposób konsumujemy przekąski jako społeczeństwo.

Przekąski czymś więcej niż tylko jedzeniem

Konsumenci postrzegają przekąski jako ważne źródło komfortu i poczucia więzi społecznych, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku. Czas na przekąskę daje poczucie satysfakcji i spokoju, a większość respondentów zauważa, że jest także sposobem na odwrócenie uwagi od codziennych trudności. Poczucie komfortu jest głównym motorem jedzenia przekąsek w tym roku. Ponad połowa dorosłych na świecie wybiera marki przekąsek znane z dzieciństwa (53%) i przekąski, które przywracają dobre wspomnienia (59%) podczas pandemii. Dwie trzecie osób twierdzi, że czas na przekąskę to jeden z niewielu momentów spokoju (64%) i przyjemnych chwil w ciągu dnia (63%). Większość badanych (57%) deklaruje również, że obecnie spożywa przekąski w sposób bardziej uważny i świadomy (co jem, jakiej to jest jakości itp.) koncentrując się na jedzeniu „tu i teraz”.