Mondelēz International przyśpiesza realizację zobowiązań z zakresu odpowiedzialności społecznej

W maju br. Mondelēz International opublikował kolejny raport "Snacking Made Right", który przedstawia znaczący postęp firmy w realizacji celów wyznaczonych do 2025 roku. Działania Mondelēz w zakresie zrównoważonej produkcji oraz racjonalnej konsumpcji przekąsek potwierdzają nieustanne dążenie firmy do wyznaczania kierunku zmian w branży przekąsek na całym świecie.

Raport "Snacking Made Right" przedstawia flagowe programy społeczne Mondelēz International i szczegółowo opisuje podejście firmy do wzmacniania edukacji żywieniowej i dostępu do pożywnych przekąsek. Kiedy cały świat zmaga się z pandemią COVID-19, Mondelez wierzy, że ten cel nabrał szczególnego znaczenia.

– Teraz, bardziej niż kiedykolwiek przedtem ważne jest przyjęcie przez firmy strategii zrównoważonego rozwoju, która realnie odpowiada na potrzeby współczesnego świata – mówi Dirk Van de Put, prezes Mondelēz International.

– Misją Mondelēz International jest kształtowanie przyszłości w kategorii przekąsek, poprzez oferowanie naszym konsumentom produktów dopasowanych do ich potrzeb, dostępnych dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebują, wyprodukowanych z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dlatego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju opiera się na trosce o środowisko i wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo poprzez edukację żywieniową. Jestem dumny z postępów, jakie poczyniliśmy w 2019 roku. Wierzę, że postawiliśmy sobie właściwe cele, które planujemy osiągnąć do 2025 r – dodaje Van de Put.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem przekąskami wśród konsumentów, Mondelēz International realizuje swój cel odpowiedzialnie, wykorzystując globalną pozycję lidera do wprowadzania istotnych, trwałych i pozytywnych zmian na całym świecie. W 2019 roku firma poczyniła znaczące postępy w kierunku stworzenia elastycznych i zrównoważonych łańcuchów dostaw surowców, zmniejszenia ich wpływu na środowisko i wprowadzenia innowacji w zakresie opakowań. Raport przedstawia najważniejsze osiągnięcia firmy w 2019 roku, którymi są:

· Surowce pozyskiwane w sposób zrównoważony:

o 63% ziaren kakaowca wykorzystanych do produkcji czekolady Mondelez pozyskuje w sposób zrównoważony, w ramach flagowego programu firmy Cocoa Life (wzrost o 20% w porównaniu do 2018 r.);