Mondelez: 2020 rekordowym rokiem pod względem wprowadzonych przez nas innowacji

Portalspozywczy.pl: W październiku 2020 minął rok, odkąd został Pan dyrektorem zarządzającym w Mondelez w Polsce i Krajach Bałtyckich. Jaki był ten rok dla Pana? Co udało się zrealizować, z tego co Pan sobie założył?

Marcin Dobrock, dyrektor zarządzający Mondelez Polska: Z pewnością jak większość z nas trochę inaczej wyobrażałem sobie ten rok zarówno pod kątem zawodowym jak i prywatnym, a pandemia pokrzyżowała wiele planów. Natomiast patrząc na to, co udało się zrealizować przez ten rok, to przychodzą mi na myśl trzy tematy: biznes, zaangażowanie ludzi i rozwój. Biznes Mondelez w Polsce nadal rośnie, tak jak to było przez ostatnie 5 lat. Jeśli ktoś spojrzałby na nasze wyniki, to nie zauważyłby, że pandemia odcisnęła na nim swoje piętno.

Co do mojego zespołu, cieszę się, że przez rok mojej pracy udało mi się zyskać zaufanie ludzi i w tym trudnym czasie wspierać się i działać razem. Wierzę, że sukces firmy jest zależny od wiedzy i zaangażowania jej pracowników. Także w trakcie pandemii skupiliśmy się na tym, żeby jak najlepiej poradzić sobie w tym czasie. Zadbaliśmy o swoje bezpieczeństwo, przestawiliśmy się na nowy tryb pracy i skupiliśmy się na zapewnieniu ciągłości biznesu. Nasze dobre wyniki są tego efektem. Dzięki pracy ludzi zrealizowaliśmy większość planów strategicznych. W 2020 roku udało nam się wprowadzić najwięcej innowacji na rynek - ponad 25 nowych produktów.

Naszym priorytetem było i jest także rozwijanie programu Harmony, w ramach którego pozyskujemy pszenicę do naszych ciastek, z troską o środowisko i lokalnych rolników. W tym roku logo Harmony pojawiło się na Delicjach, a w 2021 roku do programu dołączą także kolejne marki.

Czyli możemy powiedzieć, że mijający 2020 rok był dobry dla Mondelez w Polsce?

Biznes Mondelez jest w dobrym stanie. Jak już powiedziałem, dzięki zaangażowaniu zespołu udało nam wprowadzić większość planów strategicznych. Zespół dopasował się z pracą do trudnej sytuacji spowodowanej pandemią i to przełożyło się na wyniki finansowe, które są bliskie naszych założeń.

Czytaj więcej w strefie premium: Biznes Mondelez w Polsce nadal rośnie (wywiad)

Zacznij sprzedawać produkty spożywcze w sieci - wypróbuj serwis Giełda Rolna