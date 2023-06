Słodycze i przekąski

Mondelez broni się przed bojkotem. Prosi o spotkanie z rządem

Koncern Mondelez International, stojący w obliczu narastającego bojkotu w Skandynawii w związku z obecnością w Rosji, poinformował w niedzielę wieczorem, że poprosiła o spotkanie z rządem Norwegii w celu ochrony swojego lokalnego biznesu - pisze Reuters.

Mondelez chce rozmawiać z rządem Norwegii w celu ochrony swojego lokalnego biznesu; fot. shutterstock.com

Mondelez "sponsorem wojny" w Ukrainie

Jak już pisaliśmy, Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NACP) dodała Mondelez International do listy międzynarodowych sponsorów wojny. To druga spożywcza firma w tym niechlubnym zestawieniu. Jak podano, na koniec "wojennego" roku 2022 zysk rosyjskiego oddziału Mondelez International wyniósł 339 mln USD (+303% r/r), przy przychodach ponad 1 mld USD (+38% r/r). Firma zapłaciła ponad 61 mln USD podatków do rosyjskiego budżetu.

Oczywistym jest bojkot produktów Mondelez na Ukrainie, ale dzieje się to także w Szwecji i Norwegii, gdzie rozpoczęto głośne akcje przeciwko producentowi czekolady i ciastek.