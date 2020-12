Mondelez: podczas pandemii konsumenci stawiają na znane i sprawdzone marki

Portalspozywczy.pl: Badania pokazują, że słodycze i przekąski były jednym z częstszych produktów kupowanych podczas lockdownu. W jaki sposób przełożyło się to na wpływy poszczególnych marek w Mondelez, czy różniły się one od początkowych założeń na ten rok?

Marcin Dobrock, dyrektor zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie: Sytuacja w Polsce różni się od sytuacji na świecie. W czasie lockdownu widzieliśmy inne trendy niż po lockdownie. Generalnie cała kategoria przekąsek pokazuje lekkie plusy, ale gumy i cukierki spadają. Poza Polską, np. patrząc na Wielką Brytanię, Europę Zachodnią i Północną obserwujemy większe wzrosty w kategoriach słodyczowych. Polak zjada rocznie zaledwie 2/3 tyle czekolady co Niemiec i połowę ciastek co Anglik, więc przekąski w Polsce ciągle mają potencjał do rozwoju. Poza tym w czasie lockdownu Polacy wybierali inne kategorie przed słodyczami jak np. nabiał, piwo czy słone przekąski.

Sytuacja sprzedażowa poprawiła się po pierwszym lockdownie. My, ale i nasi konkurenci, mieliśmy dobry trzeci kwartał. Tak jak już wspominałem, spadek odnotowały produkty impulsowe, bo było mniej ludzi w sklepach i biurach, i tym samym ilość tych okazji na impulsową konsumpcję zmniejszyła się. Zwiększyła się natomiast w domach, wśród ludzi, z którymi można było dzielić się produktami i np. tabliczki Milka i Nussbeisser na tym zyskały. Również kategoria ciastek w Polsce pokazuje dobre wyniki. Dodatkowo, widać po wynikach naszych, jak i naszych konkurentów, że konsumenci więcej i chętniej sięgali po tańsze ciastka.

To co nie było łatwym zadaniem dla nas, to wspomniana kategoria gum i cukierków. Większość tej kategorii w Polsce jest sprzedawana w formatach impulsowych. Mniej osób w sklepach, wpłynęło na mniejszą sprzedaż tych produktów. Nam trochę pomógł w tej kategorii re-launch marki Halls. Na początku tego roku wprowadziliśmy nową ofertę gum Halls i zaczęliśmy budować dystrybucję tych linii produktowych. Widzimy, że cała kategoria w tej chwili spada o 14 procent, ale nasz biznes w tym segmencie rośnie i to szczególnie przez poszerzenie dystrybucji gum Halls.