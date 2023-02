Mondelez, największy na świecie producent przekąsek, odnotował wyniki lepsze od oczekiwań w trzecim kwartale 2022 r. Mimo, że firma podniosła ceny produktów, aby ograniczyć wpływ inflacji na swój biznes, konsumenci przełknęli nie tylko słodycze, ale także podwyżki.

Produkty Mondelez mimo wzrostu cen cieszą się dużą popularnością/ fot. Shutterstock

Inflacja i wyższe koszty produkcji zmuszają koncerny spożywcze do podnoszenia cen. O ile drobni producenci nie zawsze mogą sobie na to pozwolić, aby nie stracić kontraktów z sieciami handlowymi, największe firmy podnoszą ceny i zapowiadają to wprost.

Podwyżki cen swoich produktów zapowiedziała ostatnio firma Nestle. Wcześniej ceny podniósł Mondelez. Jednak nie tylko nie pogorszyło to wyników finansowych firmy, ale zwiększyło wartość sprzedaży netto.

Sprzedaż produktów Mondelez na świecie

Popyt na ciastka Oreo i czekoladę Milka pozostaje odporny na wzrosty cen w obu Amerykach i Azji: ich właściciel Mondelez odnotował wzrost sprzedaży pod koniec ubiegłego roku. W Europie największy wpływ na wyniki miały z kolei rosnące ceny energii. Ogółem sprzedaż netto wzrosła o 13,5% do 8,70 miliardów dolarów (8 miliardów euro) w ciągu trzech miesięcy zakończonych 31 grudnia.

Dzięki silnemu popytowi w krajach takich jak Brazylia, Chiny i Indie, sprzedaż na rynkach wschodzących wzrosła o 23,3%, podczas gdy na rynkach tzw. krajów rozwiniętych wzrosła o 8,2%. W Europie amerykański producent ciastek musiał podnieść ceny, co odbiło się na sprzedaży. Niemniej jednak skorygowane zyski przebiły oczekiwania i spowodowały wzrost na poziomie 0,73 dolara na akcję.

Ceny rosną, a sprzedaż idzie w górę

Mondelez rozpoczął nowy rok kolejnymi podwyżkami cen w Europie, które natychmiast spotkały się z oporem ze strony detalistów. Producenci, którzy podnoszą ceny, stale borykają się z protestami sieci handlowych. Detalistom zależy na utrzymaniu jak najniższych cen, aby nie tracić klientów. Dlatego marże wielu producentów mogą spaść w pierwszym i prawdopodobnie drugim kwartale tego roku.

Mimo wszystko firma spodziewa się wzrostu zysków w 2023 roku o 5-9% . Oczekuje się, że sprzedaż netto wzrośnie o 5-7%.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl