Mondelez Polska świętuje swoje okrągłe urodziny pod hasłem: „Rośniemy od 30 lat w Polsce”. Jubileusz stał się okazją do podsumowania dotychczasowej działalności producenta słodyczy w kraju nad Wisłą.

Marcin Dobrock, Dyrektor Zarządzający Mondelez Polska i Kraje Bałtyckie. / fot. materiały prasowe

Mondelēz w Polsce: 8 fabryk i globalne Centrum Badań i Rozwoju

Polska jest szczególnym miejscem pośród 150 krajów, w których działa Mondelēz International. Firma zatrudnia w kraju nad Wisłą prawie 6 000 pracowników.

Mondelez stawia na wysoką jakość produkowanych przekąsek. Jest to możliwe dzięki ośrodkom badawczo-rozwojowym firmy i światowej klasy specjalistom. Jedno z takich globalnych Centrów R&D ulokowane jest w Kobierzycach pod Wrocławiem. To właśnie tu powstają nowe warianty czekolad Milka czy ciastek Oreo, a także produkty z kategorii cukierków oraz słynnych gum Halls, Hollywood i Stimorol.

Ośrodek umożliwia opracowanie od A do Z nowych, rozpoznawalnych na całym świecie przekąsek — począwszy od badań gustów i oczekiwań konsumentów, przez opracowanie różnorodnych formatów opakowań, aż po finalny, dopracowany w pełni produkt. To we wrocławskim Centrum swój początek miały takie nowości jak krem czekoladowy Milka Spread, wafelek Prince Polo Black czy gorzkie czekolady Nussbeisser.

Mondelez ma w Polsce aż osiem zakładów produkcyjnych, w których wytwarzane są ciastka, czekolady, gumy i cukierki. Wszystkie te przekąski, właśnie z Polski, są dystrybuowane nie tylko do innych krajów Europy, ale także do Afryki, Australii czy Ameryki Północnej.

Sieć fabryk stale rozwija się i ulepsza dzięki nowym technologiom. Już siedem lat temu w Skarbimierzu otworzono Linię Przyszłości. Dzięki wprowadzonym tam nowatorskim rozwiązaniom w czasie jednej 8-godzinnej zmiany powstaje 700 tys. batonów – to 1 baton na 1 mieszkańca Wrocławia lub Amsterdamu.

30 lat Mondelēz w Polsce

Mondelez to jednak nie tylko znane wszystkim tradycyjne produkty jak Delicje i Prince Polo. Firma cały czas poszerza swoje portfolio m.in. o takie produkty jak Milka Oreo, czekolada Toblerone, która do niedawna była dostępna tylko za granicą, a dziś jest już w Polsce, czy też Secret Box od Milki.

– Uwielbiany przez konsumentów smak to nie jedyne pozytywne skojarzenie z markami z portfolio Mondelez Polska. To także pozytywne emocje i realne wsparcie ważnych społecznie inicjatyw, dzięki kampaniom idealnie wpisującym się w lokalną rzeczywistość. Wystarczy wspomnieć o współpracy Milki z polską kadrą skoczków narciarskich, akcji Razem dla Tatr, czy Moje miasto się przytula, a także kampanii Czas Delikatności, w ramach której marka wsparła trzy fundacje. Nasze przekąski to coś więcej niż tylko źródło pożywienia i przyjemności, to także akcje budujące więzi społeczne i inspiracja do podejmowania działań, które mają pozytywny wpływ na otoczenie — mówi Marcin Dobrock, Dyrektor Zarządzający Mondelez Polska i Kraje Bałtyckie.

Mondelez stawia na zrównoważony rozwój

Niezwykle ważna dla Mondelez jest także troska o środowisko. Firma udowadnia to m.in. swoim flagowym programem Harmony. Inicjatywa obecna w sześciu krajach europejskich, zrzesza ponad 1 500 rolników, w tym dwa przedsiębiorstwa rolnicze z Polski. Jej założenia są proste i zgodne z najlepszymi praktykami zrównoważonego rozwoju: mniej pestycydów i nawozów sztucznych, zachowanie zasobów wodnych i gleb, ograniczenie emisji związków węgla oraz przeznaczenie części upraw na potrzeby pszczół i motyli. To właśnie na ponad 2 000 ha w Polsce zaobserwowano 780 000 owadów miododajnych oraz wiele gatunków motyli. W efekcie pszenica stosowana w produkcji ciastek spod znaku Mondelez jest pozyskiwana w sposób przyjazny dla środowiska.

Proekologiczne podejście widoczne jest jednak także w wielu innych obszarach działalności firmy. To chociażby przyjazne środowisku rozwiązania w fabrykach czy opakowania, które nadają się do recyclingu. W Polsce można już kupić ciastka, np. Milka Cookie Loop, w których wkładka plastikowa ustąpiła miejsce papierowej. Nawet część stojaków sklepowych, na których prezentowane są produkty z portfolio Mondelez jest przyjazna środowisku. Tak jak 100% nadający się do recyclingu eko stojak na czekolady Milka, w którym zmiany poczynione przez markę doprowadziły do realnego ograniczenia plastiku.

— Robimy to, bo wierzymy, że nawet mała zmiana może mieć duże znaczenie. I to zarówno dla naszych ludzi, poprzez zwiększenie ich zaangażowania i poczucia sensu, jak i dla środowiska czy lokalnych społeczności, którym pomagamy — podkreśla Marcin Dobrock.

Mondelez mimo wielu podejmowanych dotychczas działań nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Firma wciąż ma apetyt na więcej i ambitne plany na kolejne dekady działalności w Polsce.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl