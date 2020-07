Mondelez przegrał w sądzie spór o kwadratową czekoladę

Alfred Ritter od 85 lat sprzedaje kwadratowe tabliczki czekolady pod marką Ritter Sport. Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe orzekł, że o ile sam kształt nie może podlegać ochronie jako znak towarowy, to jednak jest on dla klientów ważną wskazówką i wyróżnikiem, sprawiającym, że sięgną po konkretną markę. Sędziowie przychylili się tym samym do argumentacji prawników Alfred Ritter.

Spór o prawo do sprzedaży czekolady w kwadratowej tabliczce niemiecki wymiar sprawiedliwości rozstrzygał przez 10 lat. Wyrok jest prawomocny i ostateczny.

